Какие договоры принимают сервисные центры МВД

У сервисных центрах МВД автовладельцы могут заключать или предоставлять различные договоры при перерегистрации транспортного средства. Это удобно, безопасно и исключает необходимость обращаться к посредникам.

Перечень договоров, заключаемых или принимаемых в сервисных центрах МВД при перерегистрации:

Договор купли-продажи

Самый распространенный вариант. Заключить его можно прямо в сервисном центре МВД в присутствии продавца и покупателя (или их уполномоченных представителей). Заключение является бесплатным, оплачивается только за саму услугу по перерегистрации – административный сбор, бланк свидетельства и номерной знак (в случае необходимости его замены).

Договор мены

Договор мены так же заключается в сервисном центре МВД или у нотариуса, когда происходит обмен одного транспортного средства на другое. Может предусматривать доплату, если машины разной стоимости. По этому договору каждая сторона одновременно выступает продавцом и покупателем.

Договор поставки

Этот договор, является одной из разновидностей договора купли-продажи и аналогичен ему по форме. Но авто передается не сразу, а в определенные сроки после уплаты за него определенной денежной суммы.

Договор является двусторонним и вступает в силу с момента достижения договоренностей и оплаты. Используется в основном в бизнесе – например, когда предприятие покупает транспорт для работы.

Договор комиссии

Это соглашение, которое применяется, когда авто продается через автосалон или другой уполномоченный субъект хозяйствования за определенное вознаграждение. Посредник продает транспорт от своего имени, но в интересах владельца.

Договор дарения

Перерегистрация транспортного средства может осуществляться также по договору дарения. Его можно:

либо предоставить нотариально заверенным;

либо заключить непосредственно в сервисном центре МВД во время перерегистрации (бесплатно).

По украинским законам авто можно подарить только близким родственникам без уплаты налогов. Если же дарите не члену семьи первой или второй степени, нужно будет заплатить налог и военный сбор.

Договор финансового лизинга

Это договор, когда юридическое лицо передает авто в пользование на определенное время и за установленную плату. Автомобиль переходит в собственность лизингополучателя только после выполнения всех условий лизингового соглашения.

Биржевая сделка

Договоры, заключенные на товарных биржах, называются биржевыми сделками. Такие соглашения регистрируются на специальных бланках в сервисных центрах МВД и могут предусматривать как реальную передачу автомобиля, так и фиксацию будущей цены или права на куплю-продажу.

Договор аренды

Такой договор принимается сервисными центрами МВД для выдачи временного регистрационного талона на право управления или для выдачи свидетельства для выезда за границу. Он заключается у нотариуса или юридическими лицами (например, предприятиями). Чаще всего он используется для пассажирских перевозок или перевозки коммерческих грузов.

Важно: перерегистрация не осуществляется, если транспортное средство имеет ограничения в собственности, кредиты, долги или штрафы.