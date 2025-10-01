Які договори приймають сервісні центри МВС

У сервісних центрах МВС автовласники можуть укладати або надавати різні договори під час перереєстрації транспортного засобу. Це зручно, безпечно та виключає потребу звертатись до посередників.

Читайте також: Як перереєструвати авто за договором дарування

Перелік договорів, що укладаються чи приймаються в сервісних центрах МВС під час перереєстрації:

Договір купівлі-продажу

Найпоширеніший варіант. Укласти його можна прямо в сервісному центрі МВС у присутності продавця й покупця (або їх уповноважених представників). Укладання є безкоштовним, сплачується лише за саму послугу з перереєстрації – адміністративний збір, бланк свідоцтва та номерний знак (у разі потреби його заміни).

Договір міни

Договір міни так само укладається в сервісному центрі МВС або ж у нотаріуса, коли відбувається обмін одного транспортного засобу на інший. Може передбачати доплату, якщо автівки різної вартості. За цим договором кожна сторона одночасно виступає продавцем і покупцем.

Договір поставки

Цей договір, є одним із різновидів договору купівлі-продажу та аналогічний йому за формою. Але авто передається не одразу, а у визначені терміни після сплати за нього певну грошову суму.

Договір є двостороннім і набуває чинності з моменту досягнення домовленостей та оплати. Використовується здебільшого в бізнесі – наприклад, коли підприємство купує транспорт для роботи.

Договір комісії

Це угода, яка застосовується, коли авто продається через автосалон чи інший уповноважений суб’єкт господарювання за певну винагороду. Посередник продає транспорт від свого імені, але в інтересах власника.

Договір дарування

Перереєстрація транспортного засобу може здійснюватися також за договором дарування. Його можна:

або надати нотаріально посвідченим;

або укласти безпосередньо в сервісному центрі МВС під час перереєстрації (безкоштовно).

За українськими законами авто можна подарувати лише близьким родичам без сплати податків. Якщо ж даруєте не члену сім’ї першого чи другого ступеня, потрібно буде заплатити податок і військовий збір.

Читайте також: Які послуги сервісних центрів МВС доступні онлайн

Договір фінансового лізингу

Це договір, коли юридична особа передає авто в користування на певний час і за встановлену плату. Автомобіль переходить у власність лізингоодержувача лише після виконання всіх умов лізингової угоди.

Біржова угода

Договори, укладені на товарних біржах, називаються біржовими угодами. Такі угоди реєструються на спеціальних бланках у сервісних центрах МВС і можуть передбачати як реальну передачу автомобіля, так і фіксацію майбутньої ціни чи права на купівлю-продаж.

Договір оренди

Такий договір приймається сервісними центрами МВС для видачі тимчасового реєстраційного талона на право керування або для видачі свідоцтва для виїзду за кордон. Він укладається в нотаріуса або юридичними особами (наприклад, підприємствами). Найчастіше він використовується для пасажирських перевезень або перевезення комерційних вантажів.

Важливо: перереєстрація не здійснюється, якщо транспортний засіб має обмеження у власності, кредити, борги чи штрафи.