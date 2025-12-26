Какие документы нужно иметь для регистрации авто

При приобретении автомобиля важно обращать внимание не только на его техническое состояние, марку или комплектацию, но и на полноту и корректность документов, пишет Главный сервисный центр МВД. Особенно это касается покупки транспортного средства в торговой организации, которая выступает посредником между покупателем и импортером или предыдущим владельцем.

Как отмечают в сервисных центрах МВД, значительная часть осложнений при первой регистрации автомобиля связана именно с отсутствием или неправильным оформлением документов. Чтобы избежать рисков, перед заключением сделки стоит заранее ознакомиться с перечнем документов, определенных постановлением Кабинета Министров Украины № 1200.

В случае покупки подержанного транспортного средства, ввезенного из-за границы и такого, имеющего идентификационный номер, субъект хозяйствования обязан выдать покупателю полный пакет документов. В него входит экземпляр договора купли-продажи, подписанный уполномоченным лицом продавца, акт осмотра реализованного транспортного средства, акт технического состояния автомобиля или его составных частей с идентификационными номерами, сертификат соответствия, расчетный документ, подтверждающий факт покупки, а также копия таможенной декларации.

В случаях, когда таможенное оформление осуществлялось по электронной таможенной декларации, сведения о ней должны быть обязательно внесены в акт осмотра транспортного средства. На каждый автомобиль оформляется только один акт приема-передачи или выдается по одному экземпляру договора купли-продажи или биржевого соглашения.

Отдельное внимание законодательство уделяет обязанности продавца предоставить покупателю полную, достоверную и доступную информацию о транспортном средстве. Она должна содержаться в эксплуатационной документации, сервисной книжке или гарантийном талоне и договоре купли-продажи. Речь идет, в частности, о наименовании товара, его цену, условия приобретения, основные технические характеристики, год изготовления, гарантийные обязательства, срок службы, правила безопасной эксплуатации, данные о сертификации, а также информацию о производителе, дилера или сервисную организацию, которая осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Закон допускает доведение этой информации до сведения покупателя как непосредственно в месте продажи, так и с помощью электронных средств коммуникации с согласия потребителя.

Договор купли-продажи должен быть подписан обеими сторонами. Перед его подписанием покупателю рекомендуется внимательно проверить все документы и соответствие указанных в них данных фактическому состоянию автомобиля. Только после этого можно обращаться в сервисный центр МВД для регистрации транспортного средства на свое имя.

Для оформления регистрации, кроме документов на автомобиль, необходимо иметь паспорт с отметкой о месте регистрации и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Услуги сервисных центров МВД предоставляются по предварительной записи, которую можно осуществить непосредственно в терминале центра или онлайн через электронный сервис записи, в частности с возможностью планирования визита до 21 дня вперед.