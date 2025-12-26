Які документи треба мати для реєстрації авто

Під час придбання автомобіля важливо звертати увагу не лише на його технічний стан, марку чи комплектацію, а й на повноту та коректність документів, пише Головний сервісний центр МВС. Особливо це стосується купівлі транспортного засобу в торговельній організації, яка виступає посередником між покупцем і імпортером або попереднім власником.

Як наголошують у сервісних центрах МВС, значна частина ускладнень під час першої реєстрації автомобіля пов’язана саме з відсутністю або неправильним оформленням документів. Щоб уникнути ризиків, перед укладанням угоди варто заздалегідь ознайомитися з переліком документів, визначених постановою Кабінету Міністрів України № 1200.

У разі купівлі вживаного транспортного засобу, ввезеного з-за кордону та такого, що має ідентифікаційний номер, суб’єкт господарювання зобов’язаний видати покупцеві повний пакет документів. До нього входить примірник договору купівлі-продажу, підписаний уповноваженою особою продавця, акт огляду реалізованого транспортного засобу, акт технічного стану автомобіля або його складових частин з ідентифікаційними номерами, сертифікат відповідності, розрахунковий документ, що підтверджує факт купівлі, а також копія митної декларації.

У випадках, коли митне оформлення здійснювалося за електронною митною декларацією, відомості про неї мають бути обов’язково внесені до акта огляду транспортного засобу. На кожен автомобіль оформлюється лише один акт приймання-передачі або видається по одному примірнику договору купівлі-продажу чи біржової угоди.

Окрему увагу законодавство приділяє обов’язку продавця надати покупцеві повну, достовірну та доступну інформацію про транспортний засіб. Вона має міститися в експлуатаційній документації, сервісній книжці або гарантійному талоні та договорі купівлі-продажу. Йдеться, зокрема, про найменування товару, його ціну, умови придбання, основні технічні характеристики, рік виготовлення, гарантійні зобов’язання, строк служби, правила безпечної експлуатації, дані про сертифікацію, а також інформацію про виробника, дилера чи сервісну організацію, яка здійснює гарантійне та післягарантійне обслуговування.

Закон допускає доведення цієї інформації до відома покупця як безпосередньо в місці продажу, так і за допомогою електронних засобів комунікації за згодою споживача.

Договір купівлі-продажу має бути підписаний обома сторонами. Перед його підписанням покупцеві рекомендовано уважно перевірити всі документи та відповідність зазначених у них даних фактичному стану автомобіля. Лише після цього можна звертатися до сервісного центру МВС для реєстрації транспортного засобу на своє ім’я.

Для оформлення реєстрації, окрім документів на автомобіль, необхідно мати паспорт із відміткою про місце реєстрації та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Послуги сервісних центрів МВС надаються за попереднім записом, який можна здійснити безпосередньо в терміналі центру або онлайн через електронний сервіс запису, зокрема із можливістю планування візиту до 21 дня наперед.