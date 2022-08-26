Топ-10 новых и подержанных моделей с гибридными силовыми установками.

Из-за топливного кризиса украинцы все чаще стали присматриваться к экономичным автомобилям с гибридными силовыми установками. Как правило, они имеют бензиновые и электрические двигатели и включают их в зависимости от режима езды. Именно поэтому эти автомобили более экономичны, чем чисто бензиновые.

В то же время, в отличие от электромобилей, гибриды лишены жесткого лимита по запасу хода и привязки к точке зарядки. Подзаряжаемые гибриды (PHEV) могут преодолевать определенную дистанцию ​​только на электроэнергии, получаемой из внешних источников. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине и определили ТОП гибридных моделей в трех сегментах: импортных подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых авто.

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Динамика рынка гибридных авто

С начала года по июнь включительно украинцы приобрели 9 тысяч гибридных автомобилей. Это на 19,7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В общей сложности гибридные автомобили составляют 1,6% от общего количества заключенных сделок купли-продажи в первом полугодии-2022.

Интересно, что доли перепродаж на внутреннем рынке и импорта гибридов с пробегом распределились почти равномерно: 36,8% (3,3 тыс. шт.) и 37,5% (3,4 тыс.) соответственно. Остальные 25,7% (2,3 тыс. шт.) украинцы приобрели новыми. Примечательно, что доля новых машин в продаже гибридов значительно больше, чем на рынке электромобилей, где новыми покупают лишь 9,2% от общего количества. Это можно объяснить как большей практичностью гибридных двигателей, так и большим предложением от дилеров именно таких автомобилей.

Динамика продаж гибридных авто в Украине в течение июня 2021 – июня 2022 годов

При этом продажи новых гибридных авто уменьшились на -49,6%, если сравнивать с первой половиной 2021 года, а вот импорт и внутренние перепродажи подержанных практически остались на том же уровне (прирост +1,1% и +1% соответственно). Общее падение на рынке новых авто вызвано в первую очередь полномасштабным нападением россии, а также негативными тенденциями в экономике, спровоцированными им.

Впрочем, как и украинский авторынок, продажи гибридов постепенно возобновляются. Так, в июне-2022 удалось даже несколько превысить показатели июня прошлого 2021: 2,2 тысячи сделок купли-продажи против 2,1 тысячи.

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Самые популярные гибриды на внутреннем рынке

Лидером продаж гибридных авто с пробегом оказалась Toyota, занявшая 36% сегмента рынка (1,2 тыс. сделок). С существенным отрывом на втором месте оказались автомобили Ford (11,8%, 0,4 тыс. сделок), а третье место занял Lexus (8,9%, 0,3 тыс. сделок).

Также в пятерку популярных брендов среди внутренних перепродаж попали гибридные Chevrolet (7,3%, 0,2 тыс. сделок) и Honda (6,9%, 0,2 тыс. сделок).

Среди моделей украинцы чаще всего выбирали подержанные гибридные Toyota RAV-4 (351 шт.). С небольшим отрывом на втором месте разместилась еще одна модель этого бренда – Toyota Prius (336 шт.). Третью строчку занял Chevrolet Volt (238 шт.).

Замыкают топ-5 Ford Fusion (237 штук) и Toyota Camry (221 штук).

Самые популярные модели гибридов на внутреннем рынке, январь-июнь 2022

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Самые популярные подержанные гибриды, привезенные из-за границы

Из-за рубежа в первом полугодии-2022 украинцы чаще всего привозили гибридные Toyota (31,8%, 1,1 тыс. шт.). Популярными в "крепостнице" были также Ford (16,7%, 0,6 тыс. шт.) и Lexus (11,4%, 0,4 тыс. шт.). Четвертое место с долей 7,6% заняла Honda (0,3 тыс. шт.), а пятое – Audi (4,5%, 0,2 тыс. шт.).

Бестселлером импортных гибридов из-за границы стала Toyota Prius (444 шт.). Эта модель хорошо знакома украинцам еще с 2014 года, в первую очередь как служебный автомобиль патрульной полиции.

Второе место занял гибридный Ford Fusion (326 шт.). Если бы не временная блокировка морских портов, усложнение и удорожание доставки автомобилей из стран Америки, таких машин на фоне топливного кризиса привезли бы больше.

Третью строчку занял еще один Ford – C-Max (213 шт.). Четвертое и пятое места заняли "японцы": Lexus RX (175 шт.) и Toyota RAV-4 (167 шт.).

Самые популярные модели подержанных гибридов, привезенных из-за границы, январь-июнь 2022

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Самые новые гибриды

Абсолютным лидером продаж новых гибридных легковушек стала Toyota. Машины этой марки выбирали в 52,4% случаев (1,2 тыс. шт.). Доля бренда Audi, разместившегося на втором месте, почти в пять раз меньше: 11,9% (276 шт.).

На третьей позиции оказался Mercedes-Benz (10%, 0,2 тыс. шт.), а четвёртое место заняло Volvo (7,6%, 0,2 тыс. шт.). Замыкает рейтинг Land Rover – гибридные автомобили этого бренда купили в 6,2% случаев (0,1 тыс. шт.).

Первым в рейтинге новых гибридных легковушек, как и среди внутренних перепродаж, стала Toyota RAV-4 (509 шт.). Второе и третье место заняли автомобили этого бренда: Toyota Highlander (257 шт.) и Toyota Yaris Cross (199 шт.). Интересно, что в общей сложности пять из десяти самых популярных гибридов в продажах новых авто – это автомобили именно этого японского бренда.

Четвертую строчку рейтинга заняла Audi Q8 (126 шт.), а на пятой разместился Mercedes-Benz GLE-Classe (106 шт.).