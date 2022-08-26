Топ-10 нових і вживаних моделей з гібридними силовими установками.

Через паливну кризу українці все частіше стали придивлятись до економічних автомобілів з гібридними силовими установками. Як правило, вони мають бензиновий та електричний двигуни та вмикають їх в залежності від режиму їзди. Саме тому ці автомобілі більш економічні, ніж “чисто” бензинові.

Водночас, на відміну від електромобілів, гібриди позбавлені жорсткого ліміту за запасом ходу та “прив’язки” до точки заряджання. Гібриди, що підзаряджаються (PHEV), можуть долати певну дистанцію лише на електроенергії, яку отримують з зовнішніх джерел. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні та визначили ТОП гібридних моделей в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових авто.

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Динаміка ринку гібридних авто

З початку року до червня включно українці придбали 9 тисяч гібридних автомобілів. Це на 19,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом гібридні автомобілі становлять 1,6% від загальної кількості укладених угод купівлі-продажу у першому півріччі-2022.

Цікаво, що частки перепродажів на внутрішньому ринку та імпорту гібридів з пробігом розподілилися майже рівномірно: 36,8% (3,3 тис. шт.) та 37,5% (3,4 тис.) відповідно. Решту 25,7% (2,3 тис. шт.) українці придбали новими. Помітно, що частка нових машин в продажах гібридів значно більша, ніж на ринку електромобілів, де новими купують лише 9,2% від загальної кількості. Це можна пояснити як більшою практичністю гібридних двигунів, так і більшою пропозицією від дилерів саме таких автомобілів.



Динаміка продажів гібридних авто в Україні протягом червня 2021 — червня 2022 років

При цьому продажі нових гібридних авто зменшилися на -49,6%, якщо порівнювати із першою половиною 2021 року, а от імпорт та внутрішні перепродажі вживаних практично залишилися на тому ж рівні (приріст +1,1% та +1% відповідно). Загальне падіння на ринку нових авто спричинене, у першу чергу, повномасштабним нападом росії, а також негативними тенденціями в економіці, спровокованими ним.

Втім, як і український авторинок загалом, продажі гібридів поступово відновлюються. Так, у червні-2022 вдалося навіть дещо перевищити показники червня минулого 2021 року: 2,2 тисячі угод купівлі-продажу проти 2,1 тисячі.

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Найпопулярніші гібриди на внутрішньому ринку

Лідером продажів гібридних авто з пробігом виявилася Toyota, котра зайняла 36% сегменту ринку (1,2 тис. угод). З суттєвим відривом на другому місці опинилися автомобілі Ford (11,8%, 0,4 тис. угод), а третє місце посів Lexus (8,9%, 0,3 тис. угод).

Також до п'ятірки популярних брендів серед внутрішніх перепродажів потрапили гібридні Chevrolet (7,3%, 0,2 тис. угод) та Honda (6,9%, 0,2 тис. угод).

Серед моделей українці найчастіше обирали вживані гібридні Toyota RAV-4 (351 шт.). З невеликим відривом на другому місці розмістилася ще одна модель цього бренду – Toyota Prius (336 шт.). Третю сходинку зайняв Chevrolet Volt (238 шт.).

Замикають топ-5 Ford Fusion (237 шт.) та Toyota Camry (221 шт).



Найпопулярніші моделі вживаних гібридів на внутрішньому ринку, січень-червень 2022

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Найпопулярніші вживані гібриди, привезені з-за кордону

З-за кордону в першому півріччі-2022 українці найчастіше привозили гібридні Toyota (31,8%, 1,1 тис. шт.). Популярними в "пригоні" були також Ford (16,7%, 0,6 тис. шт.) та Lexus (11,4%, 0,4 тис. шт.). Четверте місце із часткою 7,6% зайняла Honda (0,3 тис. шт.), а п'яте - Audi (4,5%, 0,2 тис. шт.).

Бестселером імпортних гібридів з-за кордону стала Toyota Prius (444 шт.). Ця модель добре знайома українцям ще з 2014 року, в першу чергу, як службовий автомобіль патрульної поліції.

Друге місце зайняв гібридний Ford Fusion (326 шт.). Якби не тимчасове блокування морських портів, ускладнення та подорожчання доставляння автомобілів з країн Америки, таких машин на фоні паливної кризи привезли б більше.

Третю сходинку зайняв ще один Ford – C-Max (213 шт.). Четверта та п'яте місця посіли "японці": Lexus RX (175 шт.) та Toyota RAV-4 (167 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних гібридів, привезених з-за кордону, січень-червень 2022

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Найпопулярніші нові гібриди

Абсолютним лідером продажів нових гібридних легковиків стала Toyota. Машини цієї марки обирали у 52,4% випадків (1,2 тис. шт.). Частка бренду Audi, який розмістився на другому місці, майже у п'ять разів менша: 11,9% (276 шт.).

На третій позиції опинився Mercedes-Benz (10%, 0,2 тис. шт.), а четверте місце зайняло Volvo (7,6%, 0,2 тис. шт.). Замикає рейтинг Land Rover – гібридні авто цього бренду купили у 6,2% випадків (0,1 тис. шт.).

Першим у рейтингу нових гібридних легковиків, як і серед внутрішніх перепродажів, стала Toyota RAV-4 (509 шт.). Друге та третє місце посіли теж автомобілі цього бренду: Toyota Highlander (257 шт.) та Toyota Yaris Cross (199 шт.). Цікаво, що загалом п'ять із десяти найпопулярніших гібридів в продажах нових авто – це автомобілі саме цього японського бренду.

Четверту сходинку рейтингу зайняла Audi Q8 (126 шт.), а на п'ятій розмістився Mercedes-Benz GLE-Classe (106 шт.).