Какие грузовики чаще всего продают в Украине

В этом исследовании отображается структура предложения грузовиков, а не спроса, поскольку они получены из массива объявлений всех сайтов о продаже авто в Украине.

Специалисты Института исследований авторынка проанализировали данные агрегатора Automoto.ua, который собирает информацию с основных сайтов о продаже автотехники в Украине, определили 15 самых популярных моделей грузовиков.

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15 грузовиков с пробегом, наиболее часто представленных в предложениях о продаже. График ИДА

В тройку лидеров по критерию частоты предложения (количества вновь созданных объявлений в течение 2024 года) попали DAF XF, MAN TGX и ГАЗ 3202.

1. DAF XF

Средний возраст: 14,3 года

Средняя цена: $19 500

Количество созданных за год объявлений: 6 888

DAF XF - один из самых популярных моделей тягачей в Украине благодаря надежности, экономности и комфорта для водителя. Перевозчики ценят эту машину за эффективные ресурсные двигатели, современные технологии, удобные кабины и высокую грузоподъемность, что делает ее максимально удобной для дальних перевозок.

2. MAN TGX

Средний возраст: 11,1 года

Средняя цена: $25 000

Количество объявлений: 4 653

MAN TGX привлекает перевозчиков благодаря отличному соотношению мощности, расхода топлива и цены. Надежные двигатели, разнообразие комплектаций и комфортабельность кабины делают его универсальным выбором для различных видов перевозок, как на внутренних, так и на международных маршрутах.

3. ГАЗ 3302 Газель

Средний возраст: 19,2 года

Средняя цена: $2 700

Количество объявлений: 3 386

"Газель" - настоящая "рабочая лошадка" малого бизнеса, которую не остановят ни ямы, ни отсутствие обслуживания, ни даже отсутствие элементарного комфорта. С ее легендарной простотой конструкции, где любой ремонт можно выполнить имея лишь молоток и проволоку, она стала символом предпринимателя, который не сдается. Хотя езда на "Газели" - это больше об испытании характера, чем о комфорте, самая низкая среди подобных грузовиков цена и определенная универсальность позволяют ей до сих пор не исчезнуть с авторынка и дорог.

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Рынок: микс малого и большого

Поскольку мы принимали во внимание все грузовики, на основе объема предложения в разрезе года, список из Топ-15 выглядит довольно разношерстным. Но именно это и делает наш рынок еще более интересным для исследования. Наряду с известными DAF, Volvo, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Iveco и MAN растворились ГАЗ и ЗИЛ - наследие советского (также в определенной степени и постсоветского) автопрома не оставляет наш авторынок.

Кстати, средний (подчеркнем - только средний, не максимальный) возраст ЗиЛов на вторичке более 36 лет, что в этом списке делает данную марку старейшей. Попытки продать эти авто совсем не означает, что их еще кто-то покупает. Хотя другие исследования все же подтверждают, что покупатели на такие машины есть, а во второй половине прошлого года их стало даже больше.