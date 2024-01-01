Які вантажівки найчастіше продають в Україні

В цьому дослідженні відображається структуру пропозиції вантажівок, а не попиту, оскільки вони отримані з масиву оголошень усіх сайтів про продаж авто в Україні.

Фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували дані агрегатора Automoto.ua, який збирає інформацію з основних сайтів про продаж автотехніки в Україні, й визначили 15 найпопулярніших моделей вантажівок.

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15 вантажівок з пробігом, найширше представлених в пропозиціях про продаж. Графік ІДА

До трійки лідерів за критерієм найширшої пропозиції (кількості новостворених оголошень впродовж 2024 року) потрапили DAF XF, MAN TGX та ГАЗ 3202.

1. DAF XF

Середній вік: 14,3 року

Середня ціна: $19 500

Кількість створених за рік оголошень: 6 888

DAF XF — один з найпопулярніших моделей тягачів в Україні завдяки надійності, економності та комфорту для водія. Перевізники цінують цю машину за ефективні ресурсні двигуни, сучасні технології, зручні кабіни та високу вантажність, що робить її максимально зручною для далеких перевезень.

2. MAN TGX

Середній вік: 11,1 року

Середня ціна: $25 000

Кількість оголошень: 4 653

MAN TGX приваблює перевізників завдяки відмінному співвідношенню потужності, витрат пального та ціни. Надійні двигуни, різноманітність комплектацій і комфортабельність кабіни роблять його універсальним вибором для різних видів перевезень, як на внутрішніх, так і на міжнародних маршрутах.

3. ГАЗ 3302 Газель

Середній вік: 19,2 року

Середня ціна: $2 700

Кількість оголошень: 3 386

"Газель" — справжня «робоча конячка» малого бізнесу, яку не зупинять ні ями, ні відсутність обслуговування, ні навіть відсутність елементарного комфорту. З її легендарною простотою конструкції, де будь-який ремонт можна виконати маючи лише молоток і дріт, вона стала символом підприємця, який не здається.

Хоча їзда на «Газелі» — це більше про випробування характеру, ніж про комфорт, найнижча серед подібних вантажівок ціна і певна універсальність дозволяють їй досі не зникнути з авторинку та доріг.

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Ринок: мікс малого і великого

Оскільки ми брали до уваги всі вантажівки, на основі обсягу пропозиції в розрізі року, список з Топ-15 виглядає доволі різношерстим — але саме це й робить наш ринок ще цікавішим для дослідження. Поряд з відомими DAF, Volvo, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Iveco та MAN розчинилися ГАЗ та ЗіЛ — спадок радянського (також певною мірою і пострадянського) автопрому не полишає наш авторинок.

До речі, середній (підкреслимо - лише середній, не максимальний) вік ЗіЛів на вторинці понад 36 років, що в цьому списку робить дану марку найстаршою. Намагання продати ці авто зовсім е означає, що їх ще хтось купує. Хоча інші дослідження все ж підтверджують, що покупці на такі машини є, а у другій половині минулого року їх стало навіть більше.