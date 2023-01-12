Сегмент грузовиков массой более 3,5 тонны (кроме тягачей) оказался одним из старейших на украинском авторынке.

Объемы импорта подержанных грузовых автомобилей существенно снизились после отмены нулевой растаможки, а по состоянию на конец 2022 года продажи в целом стабилизировались на отметке около 1,7 тысячи автомобилей ежемесячно. Эксперты Института исследований авторынка определили, в каких областях чаще всего покупают машины этой категории и топ-25 моделей на внутреннем рынке, среди свежепригнанных и новых грузовиков.

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Динамика рынка грузовиков

В декабре украинцы приобрели почти 1,7 тысяч новых и подержанных грузовых транспортных средств полной массой более 3,5 тонны, за исключением седельных тягачей. Это на 51,2% меньше, чем в декабре 2021 года, и на 1% больше, чем в ноябре-2022.

Всего в течение 2022 года украинцы приобрели 66,6 тысяч грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны. Это на 35,6% меньше, чем в 2021 году.

Большинство грузовиков (68,9%, 45,9 тыс.) в 2022 году покупалось на внутреннем рынке. Еще 24,3% (16,2 тыс.) привезли подержанными из-за границы. Только 6,8% (4,5 тыс.) грузовых автомобилей купили новыми. Из этого количества 1,6 тыс. были переоборудованы украинскими предприятиями с импортных машинокомплектов или шасси.



Динамика продаж грузовых авто в Украине, декабрь 2021 — декабрь 2022

Самым активным месяцем после начала полномасштабной войны в исследуемом сегменте рынка оказался июнь — за этот месяц украинцы приобрели 2,2 тысячи грузовых авто. Такого показателя удалось достичь благодаря действию так называемого «нулевой» растаможки, когда доля импорта этих машин с пробегом была существенно выше (38,2% в июне).

После возвращения таможенных платежей объемы ввоза авто из-за границы снизились (в декабре доля составила 7,8%, что количественно равняется 130 шт.), а большинство грузовиков сейчас покупают на внутреннем рынке.

В каких областях больше всего покупают грузовики

В 2022 году больше новых и подержанных грузовиков зарегистрировали в Киевской области (1,9 тыс.), что составило 9,4% от общего количества. Во Львовской области регистрационные действия прошли еще 1,7 тыс. автомобилей этой категории (8,7%).

Третье место в рейтинге занял город Киев (1,7 тыс., 8,7%). На четвертой строчке расположилась Днепропетровская область (1,6 тыс., 7,8%), а замыкает первую пятерку Одесская область (1,1 тыс., 5,4%).



География продаж грузовиков в регионах Украины, 2022 год

ТОП самых популярных грузовиков на внутреннем рынке

Самым популярным грузовым автомобилем на внутреннем рынке в 2022 году стал Mercedes-Benz T1/T2 (905 шт.). Эти грузовики не выпускают с середины 90-х годов прошлого века, а их шасси сегодня используют для разных нужд.

Ну на втором месте разместился Mercedes-Benz Atego (672 шт.), а на третьем – советско-российский КамАЗ 5320 (625 шт.).

Четвертую позицию занял Mercedes-Benz Sprinter (614 шт.). Замыкает пятерку еще один КамАЗ – 5511 (456 шт.).

В общей сложности среди 25 самых популярных грузовиков в 2022 году почти половина (12 штук) — это продукция советского или российского автопрома. В целом сегмент внутренних перепродаж грузовых авто массой более 3,5 тонн — один из старейших на украинском авторынке: средний возраст таких машин составляет 23,4 года.



Самые популярные модели грузовиков на внутреннем рынке в 2022 году

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ТОП импортируемых подержанных грузовиков

Лидером «свежепригнанных» грузовых автомобилей по итогам 2022 года стал MAN TGL (415 шт.). На втором месте разместился Mercedes-Benz Atego (393 шт.), а на третьем – популярный Mercedes-Benz Sprinter (266 шт.).

Четвертое место занял Iveco Daily (232 шт.), а пятое – MAN TGS (185 шт.).



Самые популярные модели подержанных импортных грузовиков в 2022 году

ТОП новых грузовиков

Первое место среди новых грузовиков по итогам 2022 года заняла Scania P-Series (74 шт.). На втором месте разместился специализированный Ford Transit (57 шт.), а на третьем – Mercedes-Benz Arocs (50 шт.).

В первую пятерку также попали Iveco Trakker (44 шт.) и КамАЗ 6511 (34 шт.).



Новые грузовики в 2022 году