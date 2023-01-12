Сегмент вантажівок масою понад 3,5 тонни (окрім тягачів) виявився одним з найстаріших на українському авторинку.

Обсяги імпорту вживаних вантажних авто суттєво знизилися після скасування нульового розмитнення, а станом на кінець 2022 року продажі загалом стабілізувалися на позначці близько 1,7 тисячі авто щомісяця. Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, у яких областях найчастіше купують авто цієї категорії та топ-25 моделей на внутрішньому ринку, серед «свіжопригнаних» та нових вантажівок.

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Динаміка ринку вантажівок

У грудні українці придбали майже 1,7 тисячі нових і вживаних вантажних транспортних засобів повною масою понад 3,5 тонни, за виключенням сідлових тягачів. Це на 51,2% менше, ніж у грудні 2021 року та на 1% більше, ніж у листопаді-2022.

Загалом протягом 2022 року українці придбали 66,6 тисячі вантажних автомобілів масою понад 3,5 тонни. Це на 35,6% менше, ніж у 2021 році.

Більшість вантажівок (68,9%, 45,9 тис.) у 2022 році купувались на внутрішньому ринку. Ще 24,3% (16,2 тис.) привезли вживаними з-за кордону. Лише 6,8% (4,5 тис.) вантажних авто купили новими. З цієї кількості 1,6 тис. були переобладнані українськими підприємствами з імпортних машинокомплектів або шасі.



Динаміка продажів вантажних авто в Україні, грудень 2021 — грудень 2022

Найактивнішим місяцем після початку повномасштабної війни у досліджуваному сегменті ринку виявився червень — протягом цього місяця українці придбали 2,2 тисячі вантажних авто. Такого показника вдалося досягнути завдяки дії так званого «нульового» розмитнення, коли частка імпорту цих авто з пробігом була суттєво вищою (38,2% у червні).

Після повернення митних платежів обсяги ввезення авто з-за кордону знизилися (у грудні частка склала 7,8%, що кількісно дорівнює 130 шт.), а більшість вантажівок зараз купують на внутрішньому ринку.

У яких областях найбільше купують вантажівки

У 2022 році найбільше нових і вживаних вантажівок зареєстрували у Київській області (1,9 тис.), що склало 9,4% від загальної кількості. У Львівській області реєстраційні дії пройшли ще 1,7 тис. авто цієї категорії (8,7%).

Третє місце в рейтингу зайняло місто Київ (1,7 тис., 8,7%). На четвертій сходинці розташувалася Дніпропетровська область (1,6 тис., 7,8%), а замикає першу п'ятірку Одеська область (1,1 тис., 5,4%).



Географія продажів вантажівок у регіонах України, 2022 рік

ТОП найпопулярніших вантажівок на внутрішньому ринку

Найпопулярнішим вантажним автомобілем на внутрішньому ринку у 2022 році став Mercedes-Benz T1/T2 (905 шт.). Ці вантажівки не випускають із середини 90-х років минулого століття, а їх шасі сьогодні використовують для різних потреб.

Ну другому місці розмістився Mercedes-Benz Atego (672 шт.), а на третьому — радянсько-російський КамАЗ 5320 (625 шт.).

Четверту позицію зайняв Mercedes-Benz Sprinter (614 шт.). Замикає п’ятірку ще один КамАЗ — 5511 (456 шт.).

Загалом серед 25 найпопулярніших вантажівок у 2022 році, майже половина (12 штук) — це продукція радянського або російського автопрому. Загалом сегмент внутрішніх перепродажів вантажних авто масою понад 3,5 тонни — один з найстаріших на українському авторинку: середній вік таких машин складає 23,4 року.



Найпопулярніші моделі вантажівок на внутрішньому ринку у 2022 році

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ТОП імпортованих вживаних вантажівок

Лідером «свіжопригнаних» вантажних авто за підсумками 2022 року став MAN TGL (415 шт.). На другому місці розмістився Mercedes-Benz Atego (393 шт.), а на третьому — популярний Mercedes-Benz Sprinter (266 шт.).

Четверте місце зайняв Iveco Daily (232 шт.), а п’яте — MAN TGS (185 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних імпортних вантажівок у 2022 році

ТОП нових вантажівок

Перше місце серед нових вантажівок за підсумками 2022 року зайняла Scania P-Series (74 шт.). На другому місці розмістився спеціалізований Ford Transit (57 шт.), а на третьому — Mercedes-Benz Arocs (50 шт.).

В першу п’ятірку також потрапили Iveco Trakker (44 шт.) та КамАЗ 6511 (34 шт.).



Найпопулярніші нові вантажівки у 2022 році