Спрос на электромобили в Украине растет. Берут в основном секонд-хенд

В феврале украинцы купили и поставили на учет 663 электромобиля, из которых только 29 шт. были новыми, сообщает Укравтопром.

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Основную массу зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей составили легковые авто – 623 шт. По сравнению с прошлым годом февральские регистрации легковых авто на электротяге выросли на 67 процентов.

Самым популярным электрокаром на украинском рынке продолжает оставаться Nissan Leaf. В феврале украинскую прописку получили 252 автомобиля этой модели. С большим отрывом от лидера рынка на втором месте Tesla Model S. Этот электрокар выбрали 57 автомобилистов. Еще одна Тесла вошла в тройку бестселлеров февраля – Tesla Model 3, в зачете которой 56 регистраций.

Из 40 коммерческих электромобилей, которые получили в прошлом месяце украинские номера, 38 шт. были Renault Kangoo Z.E.

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