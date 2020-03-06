Попит на електромобілі в Україні зростає. Беруть в основному секонд-хенд
У лютому українці придбали і поставили на облік 663 електромобілі, з яких тільки 29 шт. були новими, повідомляє Укравтопром.
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Основну масу зареєстрованих в минулому місяці електромобілів склали легкові авто – 623 шт. У порівнянні з минулим роком лютневі реєстрації легкових авто на електротязі виросли на 67 відсотків.
Найпопулярнішим електрокаром на українському ринку продовжує залишатися Nissan Leaf. У лютому українську прописку отримали 252 автомобілі цієї моделі. З великим відривом від лідера ринку на другому місці Tesla Model S. Цей електрокар вибрали 57 автомобілістів. Ще одна Тесла увійшла в трійку бестселерів лютого – Tesla Model 3, в заліку якої 56 реєстрацій.
З 40 комерційних електромобілів, які отримали в минулому місяці українські номери, 38 шт. були Renault Kangoo Z.E.
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