Какие китайские электромобили и гибриды самые надежные: исследование

Согласно опубликованному исследованию JD Power начального качества транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) на китайском рынке, в этом году среднее количество проблем составляет 226 проблем на 100 транспортных средств (PP100), что на 16 PP100 больше, чем в 2024 году. Меньшее количество проблем свидетельствует о высоком качестве.

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Исследование, впервые опубликовано в 2019 году, базируется на ежегодном исследовании начального качества JD Power US Initial Quality Study (IQS). Показатель NEV-IQS измеряет качество новых автомобилей, изучая проблемы, с которыми сталкиваются владельцы NEV в Китае в течение первых двух-шести месяцев владения, по двум категориям: проблемы, связанные с конструкцией, и дефекты / неисправности.

Результаты этого года свидетельствуют о том, что, несмотря на общее увеличение количества проблем, темпы их роста замедлились. Показатель PP100 для аккумуляторных электромобилей (BEV) и гибридных электромобилей с зарядкой от сети (PHEV) составляет 220 и 234 соответственно, что на 9 PP100 и 26 PP100 больше, чем в 2024 году.

"Благодаря постоянному совершенствованию технологий аккумуляторов проблемы, связанные с аккумуляторами и зарядкой, уменьшаются", – сказал Элвис Ян, генеральный менеджер по производству автомобильной продукции в JD Power China. "Опасения относительно запаса хода и удобства зарядки постепенно исчезают. Кроме того, поскольку NEV глубже проникают во все ценовые сегменты, пользовательский опыт для различных типов транспортных средств становится более разнообразным.

Модели, которые занимают самые высокие места в своем сегменте:

Малый автомобиль BEV: Wuling Hongguang MINI

Компактный автомобиль BEV: ORA Haomao

Компактный внедорожник BEV: Wuling Bingo Plus

Среднеразмерный автомобиль BEV: NIO ET5/ET5T

Среднеразмерный внедорожник BEV: BYD Sea lion 07 EV

Большой электромобильный напиток: Xiaomi SU7

Премиальный электромобиль: BMW iX3

Премиальный внедорожник PHEV : Li L9 (REEV)

Премиум PHEV MPV : Denza D9 PHEV

Массовый рынок PHEV: BYD Seal06 PHEV

Компактный гибридный внедорожник компактный гибридный внедорожник: Chery Fulwin T9, Galaxy L7 PHEV

Компактный SUV REEV: DEEPAL S07 (REEV)

Среднеразмерный SUV PHEV: WEY Lanshan PHEV

Среднеразмерный внедорожник REEV: AVATR 07 (REEV)

Критерии награждения в сегментах малых внедорожников BEV, премиальных автомобилей PHEV, массовых минивэнов PHEV и массовых минивэнов BEV не были выполнены, поэтому в этом году в этих сегментах награды не присуждаются.

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Ниже приведены некоторые ключевые выводы исследования 2025 года:

Среди 10 проблемных областей наибольший рост наблюдается в системах конфигурации/управления/приборных панелях (+3,5 PP100), что свидетельствует об отсутствии у производителей оригинального оборудования внимания к фундаментальному качеству на фоне быстрого обновления технологий.

Аккумулятор/зарядка – единственная область, которая демонстрирует улучшение (-3,2 PP100), с наибольшим уменьшением количества проблем в сфере запаса хода на электротяге, что отражает снижение беспокойства владельцев с увеличением емкости аккумуляторов.

Модели PHEV и REEV демонстрируют резкий рост продаж: доля рынка PHEV выросла на 8 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, особенно в сегменте 100 000–200 000 юаней. Доля рынка моделей электромобилей с расширением запаса хода (REEV) увеличилась на 3 процентных пункта в сегменте 200 000–300 000 юаней. Однако все PHEV и REEV сталкиваются с проблемами качества продукции. PHEV демонстрируют значительное увеличение проблем, связанных с разработкой (+12 PP100), тогда как REEV демонстрируют резкий рост проблем, связанных с неисправностями (+17 PP100). Проблемы с информационно-развлекательной системой выросли на 5 PP100 для PHEV и 7 PP100 для REEV. Также резко возросли проблемы с помощью водителю для REEV (+6 PP100).

Микроавтобусы и внедорожники популярны, но качество отстает: Разнообразный спрос вызывает интерес к минивэнам и внедорожникам с неэлектрическим двигателем. Однако качество остается проблемой, поскольку минивэны демонстрируют самый высокий рост PP100 среди трех типов кузова – 20,8%. Из 20 основных проблем для минивэнов четыре связаны с сиденьями – ограниченный диапазон регулировки сидений, шум сидений на высокой скорости и плохое прилегание ремней безопасности.

Как проводилось исследование:

Китайское исследование начального качества транспортных средств на новых источниках энергии (NEV-IQS) измеряет качество новых транспортных средств, изучая проблемы, с которыми сталкиваются владельцы NEV, в двух сегментах: проблемы, связанные с конструкцией, и дефекты / неисправности. Конкретные диагностические вопросы включают 236 симптомов проблемы в 10 категориях: функции/элементы управления/дисплеи; экстерьер; интерьер; информационно-развлекательная система; сиденья; впечатления от вождения; помощь водителю; силовой агрегат; аккумулятор/зарядка; и климат.

Нынешнее исследование базируется на ответах 20 829 владельцев транспортных средств, которые приобрели свои NEV в период с июля 2024 года по январь 2025 года. Исследование включает 122 модели от 48 различных брендов, среди которых 107 моделей имеют достаточную выборку. Исследование проводилось с января 2025 года по март 2025 года в 81 городе по всему Китаю.