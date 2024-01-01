Які китайські електромобілі та гібриди найнадійніші: дослідження

Згідно з опублікованим дослідженням JD Power початкової якості транспортних засобів на нових джерелах енергії (NEV) на китайському ринку, цього року середня кількість проблем становить 226 проблем на 100 транспортних засобів (PP100), що на 16 PP100 більше, ніж у 2024 році. Менша кількість проблем свідчить про вищу якість.

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Дослідження, вперше опубліковане у 2019 році, базується на щорічному дослідженні початкової якості JD Power US Initial Quality Study (IQS). Показник NEV-IQS вимірює якість нових автомобілів, вивчаючи проблеми, з якими стикаються власники NEV у Китаї протягом перших двох-шести місяців володіння, за двома категоріями: проблеми, пов'язані з конструкцією, та дефекти/несправності.

Результати цього року свідчать про те, що, попри загальне збільшення кількості проблем, темпи їх зростання сповільнилися. Показник PP100 для акумуляторних електромобілів (BEV) та гібридних електромобілів із заряджанням від мережі (PHEV) становить 220 та 234 відповідно, що на 9 PP100 та 26 PP100 більше, ніж у 2024 році.

«Завдяки постійному вдосконаленню технологій акумуляторів проблеми, пов’язані з акумуляторами та заряджанням, зменшуються», – сказав Елвіс Ян, генеральний менеджер з виробництва автомобільної продукції в JD Power China . «Побоювання щодо запасу ходу та зручності заряджання поступово зникають. Крім того, оскільки NEV глибше проникають у всі цінові сегменти, досвід користувача для різних типів транспортних засобів стає більш різноманітним.

Моделі, які займають найвищі місця у своєму сегменті:

Малий автомобіль BEV: Wuling Hongguang MINI

Компактний автомобіль BEV: ORA Haomao

Компактний позашляховик BEV: Wuling Bingo Plus

Середньорозмірний автомобіль BEV: NIO ET5/ET5T

Середньорозмірний позашляховик BEV: BYD Sea lion 07 EV

Великий електромобільний напій: Xiaomi SU7

Преміальний електромобіль: BMW iX3

Преміальний позашляховик PHEV : Li L9 (REEV)

Преміум PHEV MPV : Denza D9 PHEV

Масовий ринок PHEV: BYD Seal06 PHEV

Компактний гібридний позашляховик: Chery Fulwin T9, Galaxy L7 PHEV

Компактний SUV REEV: DEEPAL S07 (REEV)

Середньорозмірний SUV PHEV: WEY Lanshan PHEV

Середньорозмірний позашляховик REEV: AVATR 07 (REEV)

Критерії нагородження в сегментах малих позашляховиків BEV, преміальних автомобілів PHEV, масових мінівенів PHEV та масових мінівенів BEV не були виконані, тому цього року в цих сегментах нагороди не присуджуються.

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Нижче наведено деякі ключові висновки дослідження 2025 року:

Серед 10 проблемних областей найбільше зростання спостерігається в системах конфігурації/керування/приладових панелях (+3,5 PP100), що свідчить про відсутність у виробників оригінального обладнання уваги до фундаментальної якості на тлі швидкого оновлення технологій.

Акумулятор/заряджання – єдина область, яка демонструє покращення (-3,2 PP100), з найбільшим зменшенням кількості проблем у сфері запасу ходу на електротязі, що відображає зниження занепокоєння власників зі збільшенням ємності акумуляторів.

Моделі PHEV та REEV демонструють різке зростання продажів: частка ринку PHEV зросла на 8 процентних пунктів у порівнянні з минулим роком, особливо в сегменті 100 000–200 000 юанів. Частка ринку моделей електромобілів із розширенням запасу ходу (REEV) збільшилася на 3 процентні пункти в сегменті 200 000–300 000 юанів. Однак усі PHEV та REEV стикаються з проблемами якості продукції. PHEV демонструють значне збільшення проблем, пов'язаних з розробкою (+12 PP100), тоді як REEV демонструють різке зростання проблем, пов'язаних з несправностями (+17 PP100). Проблеми з інформаційно-розважальною системою зросли на 5 PP100 для PHEV та 7 PP100 для REEV. Також різко зросли проблеми з допомогою водієві для REEV (+6 PP100).

Мікроавтобуси та позашляховики популярні, але якість відстає: Різноманітний попит викликає інтерес до мінівенів та позашляховиків з неелектричним двигуном. Однак якість залишається проблемою, оскільки мінівени демонструють найвище зростання PP100 серед трьох типів кузова – 20,8%. З 20 основних проблем для мінівенів чотири пов'язані з сидіннями – обмежений діапазон регулювання сидінь, шум сидінь на високій швидкості та погане прилягання ременів безпеки.

Як проводилось дослідження:

Китайське дослідження початкової якості транспортних засобів на нових джерелах енергії (NEV-IQS) вимірює якість нових транспортних засобів, вивчаючи проблеми, з якими стикаються власники NEV, у двох сегментах: проблеми, пов'язані з конструкцією, та дефекти/несправності. Конкретні діагностичні питання включають 236 симптомів проблеми у 10 категоріях: функції/елементи керування/дисплеї; екстер'єр; інтер'єр; інформаційно-розважальна система; сидіння; враження від водіння; допомога водієві; силовий агрегат; акумулятор/зарядка; та клімат.

Цьогорічне дослідження базується на відповідях 20 829 власників транспортних засобів, які придбали свої NEV у період з липня 2024 року по січень 2025 року. Дослідження включає 122 моделі від 48 різних брендів, серед яких 107 моделей мають достатню вибірку. Дослідження проводилося з січня 2025 року по березень 2025 року у 81 місті по всьому Китаю.