Китайські електромобілі згоріли на кораблі-автовозі прямо посеред океану

Автовоз Morning Midas вирушив з Яньтая, Китай, 26 травня до пункту призначення Ласаро-Карденас, Мексика. Перехід мав тривати до 15 червня, де вже під це судно було зарезервовано причал та портові потужності, пише СgCaptain Daily.

Однак через вісім днів після початку 19-денного рейсу, на одній з палуб було помічено клуби диму. Британський судновласник Zodiac Maritime згодом підтвердив, що пожежа виникла в тій частині судна, де перевозилися електромобілі.

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Впоратися з вогнем команді не вдалося. Все це сталося приблизно за 300 миль від узбережжя Аляски у відкритому океані.

"Екіпаж негайно розпочав екстрені процедури боротьби з вогнем, використовуючи бортові системи пожежогасіння. Однак, попри зусилля, ситуацію не вдалося взяти під контроль", – сказали в Zodiac Maritime.

Взагалі в тих діях не могло бути позитивного результату: експерти визнають, що ніхто не знає, як гасити пожежі електромобілів на кораблях. Використання старих методик не спрацьовують. Остаточна методика щодо цього не розроблена, але вже відомо: якщо не гасити – згорить, якщо гасити – також згорить.

Місце перебування Morning Midas в океані та показ маршруту контейнеровозів, що змінили курс для порятунку екіпажу автовоза. Ілюстрація Shipatlas.com

Усі 22 члени екіпажу покинули судно та пересіли в рятувальні шлюпки. Кілька контейнеровозів, зокрема Manukai та Cosco Hellas, змінили курс й відразу пішли на допомогу.

Про стан тисяч автомобілів, які перебували у вогні на борту, нічого невідомо. В мережі відео та фото палаючого автовоза Morning Midas відсутні. Знайшлося лише відео ранньої пори задовго до нинішнього інциденту (див. відео внизу)

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Нагадаємо, це далеко не перший випадок з пожежами океанських автовозів. Ще не стерлися з пам’яті події, коли в Атлантиці спалахнув корабель, завантажений 4000 автомобілями, включаючи Porsche, Bentley і Lamborghini. Були зроблені спроби відбуксирувати Felicity Ace у безпечне місце, але після двотижневого горіння корабель перекинувся і затонув неподалік Азорських островів.

Тоді VW Group заявила, що страхова компанія відшкодувала збиток у розмірі 155 мільйонів доларів. Lamborghini навіть відновила виробництво знятого з виробництва Aventador, щоб замінити автомобіль клієнта, втрачений в аварії. Однак неприємний присмак лишився.

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Деякі судноплавні компанії, такі як норвезька Havila Kystruten, тепер відмовляються перевозити електромобілі, оцінюючи фактор ризику занадто високо. Але з огляду на те, що електромобілі в кінцевому підсумку захоплять автомобільний ринок, цим транспортним засобам доведеться якимось чином доставляти з одного кінця світу.