Найбільший автовоз у світі прямує в Європу

Попередній рекорд місткості на 9200 автомобілів належить автовозу BYD Shenzhen. Судно загальною довжиною 219 м та шириною 37 м наприкінці квітня відправилося з Сучжоу до Бразилії, маючи на борту 7000 автомобілів.

А ось нинішній рекордсмен автовоз Anji Ansheng має максимальну місткість 9500 транспортних засобів. Судно також взяло на борт майже 7000 автомобілів і прямує до Європи. Про це повідомляє South China Morning Post.

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Автовоз довжиною 228 м та шириною 38 м пливе у Східнокитайському морі зі швидкістю 15,6 вузла.

Власником автовоза-рекордсмена є логістична компанія SAIC Anji Logistics, що належить державному автовиробнику SAIC Motor. Вона володіє флотом із 35 автовозів. Ще кілька таких суден закладено на китайських корабельнях.

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Підстави для розвитку флоту цього та інших гігантів є: торік Китай став найбільшим світовим експортером автомобілів, показавши зростання на 23 відсотки в річному обчисленні до 6,41 мільйона автомобілів (за даними митниці).

Китайські автовиробники, включаючи BYD, Chery та SAIC, створили власний флот автовозів, прагнучи скоротити витрати та стабілізувати свою діяльність за допомогою стратегії "незалежних перевезень".

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