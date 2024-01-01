Укр
Ру

Найбільший автовоз у світі прямує в Європу

Навіть місяць не протримався китайський рекорд найбільшого морського автовоза, як його побив інший китайський морський автомобілевоз.
Морський автовоз вміщує 9500 машин - Auto24

ФОТО: Сіньхуа|

Автомобілі для Європи вантажаться на борт "Анцзі Аньшен" у Шанхаї

Валентин Ожго
logo24 травня, 13:04
logo0
logo0 хв

Попередній рекорд місткості на 9200 автомобілів належить автовозу BYD Shenzhen. Судно загальною довжиною 219 м та шириною 37 м наприкінці квітня відправилося з Сучжоу до Бразилії, маючи на борту 7000 автомобілів.

А ось нинішній рекордсмен автовоз Anji Ansheng має максимальну місткість 9500 транспортних засобів. Судно також взяло на борт майже 7000 автомобілів і прямує до Європи. Про це повідомляє South China Morning Post.

Читайте також Судно-автовоз BYD доставило в Європу 7000 дешевих машин: автопром Китаю наступає

Автовоз довжиною 228 м та шириною 38 м пливе у Східнокитайському морі зі швидкістю 15,6 вузла.

Власником автовоза-рекордсмена є логістична компанія SAIC Anji Logistics, що належить державному автовиробнику SAIC Motor. Вона володіє флотом із 35 автовозів. Ще кілька таких суден закладено на китайських корабельнях.

Читайте також З власним флотом автовозів BYD ще більше посилить експансію в Європу

Підстави для розвитку флоту цього та інших гігантів є: торік Китай став найбільшим світовим експортером автомобілів, показавши зростання на 23 відсотки в річному обчисленні до 6,41 мільйона автомобілів (за даними митниці).

Китайські автовиробники, включаючи BYD, Chery та SAIC, створили власний флот автовозів, прагнучи скоротити витрати та стабілізувати свою діяльність за допомогою стратегії "незалежних перевезень".

Читайте також Китайці возять автовозами по 30 машин на причепі: фото, відео

#Автобізнес #Новини #Перевезення #Вантажівки