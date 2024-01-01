Самый большой автовоз в мире направляется в Европу

Предыдущий рекорд вместимости на 9200 автомобилей принадлежит автовозу BYD Shenzhen. Судно общей длиной 219 м и шириной 37 м в конце апреля отправилось из Сучжоу в Бразилию, имея на борту 7000 автомобилей.

А вот нынешний рекордсмен автовоз Anji Ansheng имеет максимальную вместимость 9500 транспортных средств. Судно также взяло на борт почти 7000 автомобилей и направляется в Европу. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Автовоз длиной 228 м и шириной 38 м плывет в Восточнокитайском море со скоростью 15,6 узла.

Владельцем автовоза-рекордсмена является логистическая компания SAIC Anji Logistics, принадлежащая государственному автопроизводителю SAIC Motor. Она владеет флотом из 35 автовозов. Еще несколько таких судов заложены на китайских верфях.

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Основания для развития флота этого и других гигантов есть: в прошлом году Китай стал крупнейшим мировым экспортером автомобилей, показав рост на 23 процента в годовом исчислении до 6,41 миллиона автомобилей (по данным таможни).

Китайские автопроизводители, включая BYD, Chery и SAIC, создали собственный флот автовозов, стремясь сократить расходы и стабилизировать свою деятельность с помощью стратегии "независимых перевозок".

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