Статистика регистраций транспортных средств в Украине в сегменте малой коммерческой техники за январь 2024 года показала, что самыми популярными оказались модели Renault и Mercedes-Benz.

Динамика рынка LCV

В январе украинцы суммарно приобрели 5 тысяч легких коммерческих транспортных средств полной массой до 3,5 тонн. Что на 35,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 11,9% меньше, чем в декабре-2023, посчитали эксперты Института исследований авторынка.

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Большинство малых коммерческих авто приобрели на внутреннем рынке – 3,7 тысячи (74,9%). Из-за границы привезли 824 подержанных LCV (16,5%).

Новых импортных LCV зарегистрировали 433 шт., из них 42 шт. переоборудовали украинские предприятия из импортных шасси или машинокомплектов. В общем продажи новых LCV составили 8,6% от общего количества приобретенной малой коммерческой техники.



Динамика продаж LCV в Украине, январь 2023 - январь 2024

Самые популярные новые LCV

Среди новой малой коммерческой техники самыми популярными остаются фургоны (248 шт.), все остальные типы можно считать единичными случаями, проданными в количестве менее 10 машин. Вот их количество: грузопассажирские (9 шт.), фургоны-рефрижераторы (6 шт.), бортовые тентованные (6 шт.), аварийно-ремонтные (6 шт.).

Лидером сегмента новых LCV в январе стал Renault Master. Таких моделей с нулевым пробегом впервые зарегистрировали 101 шт. Вторая позиция в этом списке принадлежит Renault Express с результатом 36 шт. Третий - Peugeot Partner (17 шт.), четвертый - Fiat Doblo (14 шт.). Замыкает первую пятерку Opel Movano, которых было куплено 13 шт.

Самые популярные LCV на внутреннем рынке

Наибольший спрос на внутреннем рынке остается на подержанные фургоны (2.6 тыс. шт.). Другие типы в меньшинстве, в частности фургоны малотоннажные (169 шт.), грузопассажирские (162 шт.), бортовые тентованные (154 шт.), и бортовые (146 шт.).

Неизменное первенство на внутреннем рынке уже много лет подряд удерживает Mercedes-Benz Sprinter (572 шт.). Шасси этого авто используют для различных надстроек, а также переоборудуют под различные нужды для малого и среднего бизнеса, в том числе используют как специальную технику. На втором месте Renault Master (357 шт.), третье у Ford Transit с 219 сделками купли-продажи, на четвертом ГАЗ-3302 "Газель" (209 шт.) Замыкает первую пятерку Volkswagen Transporter (189 шт.).

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Самые популярные подержанные LCV, привезенные из-за границы

Из-за границы чаще всего привозили подержанные фургоны (606 шт.), платформы (42 шт.), бортовые тентованные (41 шт.), фургоны рефрижераторы (32 шт.), и фургоны с гидробортом (32 шт.).

Лидером среди импортных подержанных LCV по итогам количества первых регистраций таких ТС стал Mercedes-Benz Sprinter с результатом 204 первых регистрации.

Renault Master пополнили наш автопарк в количестве 182 шт., Renault Trafic - 74 шт.

Также в пятерку самых популярных "свежепригнанных" коммерческих автомобилей попали Renault kangoo (48 шт.) и Volkswagen Crafter, с 46 авто, поданных на первую регистрацию.