Статистика реєстрацій транспортних засобів в Україні у сегменті малої комерційної техніки за січень 2024 року показала, що найпопулярнішими виявились моделі Renault та Mercedes-Benz.

Динаміка ринку LCV

У січні українці сумарно придбали 5 тисяч легких комерційних транспортних засобів повною масою до 3,5 тонни. Що на 35,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, але на 11,9% менше, ніж у грудні-2023, порахували експерти Інституту досліджень авторинку.

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Більшість малих комерційних авто придбали на внутрішньому ринку — 3,7 тисячі (74,9%). Із-за кордону привезли 824 вживаних LCV (16,5%).

Нових імпортних LCV зареєстрували 433 шт., з них 42 шт. переобладнали українські підприємства з імпортних шасі чи машинокомплектів. Загалом продажі нових LCV склали 8,6% від загальної кількості придбаної малої комерційної техніки.



Динаміка продажів LCV в Україні, січень 2023 — січень 2024

Найпопулярніші нові LCV

Серед нової малої комерційної техніки найпопулярнішими залишаються фургони (248 шт.), усі інші типи можна вважати одиничними випадками, проданими у кількості менше за 10 машин. Ось їхня кількість: вантажопасажирські (9 шт.), фургони-рефрижератори (6 шт.), бортові тентовані (6 шт.), аварійно-ремонтні (6 шт.).

Лідером сегмента нових LCV у січні став Renault Master. Таких моделей з нульовим пробігом вперше зареєстрували 101 шт. Друга позиція у цьому списку належить Renault Express з результатом 36 шт. Третій — Peugeot Partner (17 шт.), четвертий — Fiat Doblo (14 шт.). Замикає першу п’ятірку Opel Movano, яких було куплено 13 шт.

Найпопулярніші LCV на внутрішньому ринку

Найбільший попит на внутрішньому ринку залишається на вживані фургони (2.6 тис. шт.). Інші типи в меншості, зокрема фургони малотоннажні (169 шт.), вантажопасажирські (162 шт.), бортові тентовані (154 шт.), та бортові (146 шт.).

Незмінну першість на внутрішньому ринку уже багато років поспіль утримує Mercedes-Benz Sprinter (572 шт.). Шасі цього авто використовують для різноманітних надбудов, а також переобладнують під різні потреби для малого та середнього бізнесу, у тому числі використовують як спеціальну техніку. На другому місці Renault Master (357 шт.), третє у Ford Transit з 219 угодами купівлі-продажу, на четвертому ГАЗ-3302 «Газель» (209 шт.) Замикає першу п’ятірку Volkswagen Transporter (189 шт.).

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Найпопулярніші вживані LCV, привезені з-за кордону

З-за кордону найчастіше привозили вживані фургони (606 шт.), платформи (42 шт.), бортові тентовані (41 шт.), фургони рефрижератори (32 шт.), та фургони з гідробортом (32 шт.).

Лідером серед імпортних вживаних LCV за підсумками кількості перших реєстрацій таких ТЗ став Mercedes-Benz Sprinter з результатом 204 перших реєстрації.

Renault Master поповнили наш автопарк у кількості 182 шт., Renault Trafic — 74 шт.

Також до п’ятірки найпопулярніших «свіжопригнаних» комерційних автомобілів потрапили Renault kangoo (48 шт.) та Volkswagen Crafter, з 46 авто, поданих на першу реєстрацію.