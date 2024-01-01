Какие мотоциклы и багги ВСУ используют на фронте

Речь идет о технике легкой размерной группы для передвижения в условиях сложного рельефа местности и бездорожья. Обычно это квадроциклы, багги, амфибии и тому подобное. Об этом говорится в официальном сообщении МО Украины.

География производителей охватывает почти все континенты. Здесь продукция как отечественных производителей, так и европейских, американских, азиатских. Вот чего не было, так это австралийских брендов.

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"Использование этого сегмента средств передвижения позволяет нашим воинам выполнять широкий спектр задач на передовой. В частности, по логистическому обеспечению, эвакуации раненых, скоростного перемещения личного состава и грузов там, где нет возможности организовать заезд обычного грузового автомобиля, или легковушки", – отмечает заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Есть и уникальные образцы с альтернативным приводом от электродвигателей и аккумуляторным питанием. Среди допущенных к эксплуатации в прошлом году образцов заметно выделяется украинский электромотоцикл "Атом Милитари". Его эксплуатируют на фронте не только как малозаметное бесшумное средство передвижения.

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Это транспортное средство очень удобно еще и тем, что его можно использовать как мобильный источник электрического питания. На фронте отечественный электромотоцикл может от собственной батареи заряжать другие электрические устройства. В условиях отсутствия энергоснабжения это позволяет восстановить заряд батарей в портативных радиостанциях, электронных приборах, гаджетах и тому подобное.