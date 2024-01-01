Які мотоцикли та багі ЗСУ використовують на фронті

Мова йде про техніку легкої розмірної групи для пересування в умовах складного рельєфу місцевості та бездоріжжя. Зазвичай це квадроцикли, багі, амфібії тощо. Про це йдеться в офіційному повідомленні МО України.

Географія виробників охоплює майже всі континенти. Тут продукція як вітчизняних виробників, так і європейських, американських, азійських. Ось чого не було, так це австралійських брендів.

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"Використання цього сегменту засобів пересування дозволяє нашим воїнам виконувати широкий спектр завдань на передовій. Зокрема, з логістичного забезпечення, евакуації поранених, швидкісного переміщення особового складу та вантажів там, де не має змоги організувати заїзд звичайного вантажного автомобіля, чи легковика", – зазначає заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Є й унікальні зразки з альтернативним приводом від електродвигунів та акумуляторним живленням. Серед допущених до експлуатації минулого року зразків помітно виділяється український електромотоцикл "Атом Мілітарі". Його експлуатують на фронті не лише як малопомітний безшумний засіб пересування.

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Цей транспортний засіб дуже зручний ще й тим, що його можна використовувати як мобільне джерело електричного живлення. На фронті вітчизняний електромотоцикл може від власної батареї дозаряджати інші електричні пристрої. В умовах відсутності енергопостачання це дозволяє поновити заряд батарей в портативних радіостанціях, електронних приладах, гаджетах тощо.