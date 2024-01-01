Какие мотоциклы покупали украинцы в августе

В августе и в дальнейшем продолжался высокий сезон, о чем свидетельствуют статистические показатели, которые превзошли результаты прошлого года и даже двух предыдущих летних месяцев.

За последний месяц лета украинцы приобрели 9,1 тысячи всех мотоциклов, посчитали в Институте исследований авторынка. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,2% больше, чем было в июле-2024. Обычно, в предыдущие годы, с сентября темпы торгов в этом сегменте начинали снижаться, что, вероятно, мы увидим в следующем обзоре рынка мотоциклов.

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Среди общего количества 58,5% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 5326 шт. Обычно в сегменте мототехники большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств, однако в течение нескольких предыдущих месяцев эта "традиция" нарушалась, и только в течение двух прошлых месяцев доля новых двухколесных машин достигала объема более половины рынка.

На внутреннем рынке заключили 2983 сделки купли-продажи мототехники, что составило 32,8% от общего количества.

Только 8,8% мотоциклов были импортированы подержанными из-за рубежа (798 шт.).

Напомним, что приведенные здесь числа получены от учета официальных сделок купли-продажи и первых регистраций, зафиксированных сервисными центрами МВД. "Теневая" часть рынка мотоциклов (в частности - вторичного) остается за пределами этого обзора. По мнению экспертов ИДА она может быть весьма значительной.



Динамика рынка мотоциклов в Украине, август 2023-2024 г.

По отдельным подсегментами динамика торгов мотоциклами (где очень четко выражена сезонность, и первоочередное значение имеет сравнение именно год к году) выглядит следующим образом (в сравнении прошлый месяц к месяцу, шел перед ним, М-М; и прошлый месяц к аналогичному месяцу прошлого года, Y-Y):

Внутренние перепродажи: -10% M-M, +22% Y-Y

Импорт подержанных: +16% M-M, +18% Y-Y

Импорт новых: +7% M-M, +15% Y-Y

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На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (382 договоров купли-продажи), Yamaha (274 ДКП), и Lifan (210 ДКП).

Импорт мотоциклов с пробегом продолжает держаться на японских марках Honda, Yamaha и Suzuki. Продукция этих трех производителей охватывает более половины сегмента, точнее - 64,1% рынка двухколесных моторных машин.

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в июле в очередной раз лидерами стали марки Musstang (821 первая регистрация), Spark (748 ПР), и Lifan (720 ПР). В целом доля китайской продукции составляет около 80% на рынке новых мотоциклов.