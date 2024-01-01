Які мотоцикли купували українці в серпні

У серпні й надалі тривав високий сезон, про що свідчать статистичні показники, які перевершили результати минулого року та навіть двох попередніх літніх місяців.

За останній місяць літа українці придбали 9,1 тисячі усіх мотоциклів, порахували в Інституті досліджень авторинку. Це на 17,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 1,2% більше, ніж було у липні-2024. Зазвичай, у попередні роки, з вересня темпи торгів у цьому сегменті починали знижуватися, що, ймовірно, ми побачимо у наступному огляді ринку мотоциклів.

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Серед загальної кількості 58,5% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 5326 шт. Зазвичай у сегменті мототехніки більшість угод складають продажі нових транспортних засобів, однак протягом кількох попередніх місяців ця «традиція» порушувалась, і лише впродовж двох минулих місяців частка нових двоколісних машин сягала обсягу понад половини ринку.

На внутрішньому ринку уклали 2983 угоди купівлі-продажу мототехніки, що склало 32,8% від загальної кількості.

Лише 8,8% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (798 шт.).

Нагадаємо, що наведені тут числа отримані від обліку офіційних угод купівлі-продажу та перших реєстрацій, зафіксованих сервісними центрами МВС. «Тіньова» частина ринку мотоциклів (зокрема — вторинного) залишається поза межами цього огляду. На думку експертів ІДА вона може бути досить значною.



Динаміка ринку мотоциклів в Україні, серпень 2023-2024 р.

За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами (де дуже чітко виражена сезонність, й першочергове значення має порівняння саме рік до року) виглядає наступним чином (у порівнянні минулий місяць до місяця, що йшов перед ним, М-М; та минулий місяць до аналогічного місяця минулого року, Y-Y):

Внутрішні перепродажі: −10% M-M, +22% Y-Y

Імпорт вживаних: +16% M-M, +18% Y-Y

Імпорт нових: +7% M-M, +15% Y-Y

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На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda (382 договорів купівлі-продажу), Yamaha (274 ДКП), та Lifan (210 ДКП).

Імпорт мотоциклів з пробігом продовжує триматися на японських марках Honda, Yamaha та Suzuki. Продукція цих трьох виробників охоплює понад половину сегмента, точніше — 64,1% ринку двоколісних моторних машин.

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у липні вкотре лідерами стали марки Musstang (821 перша реєстрація), Spark (748 ПР), та Lifan (720 ПР). Загалом частка китайської продукції складає близько 80% на ринку нових мотоциклів.