Какие мотоциклы украинцы покупали в сентябре

В сентябре украинцы приобрели 6,7 тысяч всех мотоциклов. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но (прогнозируемо) на 26,6% меньше, чем было в августе-2024.

Среди общего количества 56,3% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 3764 шт.

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На внутреннем рынке было заключено 2297 сделок купли-продажи мототехники, что составило 34,4% от общего количества.

Лишь 9,3% мотоциклов были импортированы подержанными из-за рубежа (623 шт.).

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Напомним, что приведенные здесь числа получены от учета официальных сделок купли-продажи и первых регистраций, зафиксированных сервисными центрами МВД. "Теневая" часть рынка мотоциклов (в частности - вторичного) остается за пределами этого обзора.



Динамика рынка мотоциклов в Украине, сентябрь 2023-2024 г. График ИДА

По отдельным подсегментами динамика торгов мотоциклами (где очень четко выражена сезонность, и первоочередное значение имеет сравнение именно год к году) выглядит следующим образом (в сравнении прошлый месяц к месяцу, шел перед ним, М-М; и прошлый месяц к аналогичному месяцу прошлого года, Y-Y):

Внутренние перепродажи: -23% M-M, +18% Y-Y

Импорт подержанных: -22% M-M, 00% Y-Y

Импорт новых: -29% M-M, +4% Y-Y



На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (268 договоров купли-продажи) и Yamaha (209 ДКП), а также украинский бренд Geon (178 ДКП).

Импорт мотоциклов с пробегом продолжает держаться на японских марках Honda, Yamaha и Suzuki. Продукция этих трех производителей охватывает более половины сегмента, точнее - 68,7% рынка двухколесных моторных машин.

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Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в июле в очередной раз лидерами стали марки Musstang (620 первых регистраций), Lifan (507 ПР), и Spark (467 ПР). В целом доля китайской продукции составляет около 80% на рынке новых мотоциклов.