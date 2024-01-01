Які мотоцикли українці купували у вересні

У вересні українці придбали 6,7 тисячі усіх мотоциклів. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, але (прогнозовано) на 26,6% менше, ніж було у серпні-2024.

Серед загальної кількості 56,3% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 3764 шт.

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На внутрішньому ринку було укладено 2297 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 34,4% від загальної кількості.

Лише 9,3% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (623 шт.).

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Нагадаємо, що наведені тут числа отримані від обліку офіційних угод купівлі-продажу та перших реєстрацій, зафіксованих сервісними центрами МВС. «Тіньова» частина ринку мотоциклів (зокрема — вторинного) залишається поза межами цього огляду.



Динаміка ринку мотоциклів в Україні, вересень 2023-2024 р. Графік ІДА

За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами (де дуже чітко виражена сезонність, й першочергове значення має порівняння саме рік до року) виглядає наступним чином (у порівнянні минулий місяць до місяця, що йшов перед ним, М-М; та минулий місяць до аналогічного місяця минулого року, Y-Y):

Внутрішні перепродажі: −23% M-M, +18% Y-Y

Імпорт вживаних: −22% M-M, 00% Y-Y

Імпорт нових: −29% M-M, +4% Y-Y



На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda (268 договорів купівлі-продажу) та Yamaha (209 ДКП), а також український бренд Geon (178 ДКП).

Імпорт мотоциклів з пробігом продовжує триматися на японських марках Honda, Yamaha та Suzuki. Продукція цих трьох виробників охоплює понад половину сегмента, точніше — 68,7% ринку двоколісних моторних машин.

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Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у липні вкотре лідерами стали марки Musstang (620 перших реєстрацій), Lifan (507 ПР), та Spark (467 ПР). Загалом частка китайської продукції складає близько 80% на ринку нових мотоциклів.