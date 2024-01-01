Какие новинки покажет в Париже Peugeot

В целом линейка 100% электрических автомобилей Peugeot будет насчитывать 12 моделей (включая 9 легковых и 3 LCV-фургонов). Среди них – хэтчбеки, кроссоверы и пассажирские и коммерческие фургоны. Также покажут две важные технологические инновации, дарящие новые эмоции и еще больше удовольствия от вождения – концепт-кар PEUGEOT INCEPTION, гибридный гиперкар Peugeot 9X8, а также революционный Hypersquare и i-Cockpit® следующего поколения.

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Peugeot больше, чем когда-либо ранее до этого, стремится вывести удовольствие от вождения на новый и еще более высокий уровень. Именно удовольствие от вождения станет главной темой для посетителей стенда Peugeot на Парижском Автосалоне 2024, который будет проходить в период 14-20 октября в выставочном центре Paris Expo Porte de Versailles.

Чтобы обеспечить своим клиентам плавный переход к новым электрическим двигателям и миру нулевых выбросов, каждая модель Peugeot рядом со 100% электрической версией также предлагает гибридную бензиново-электрическую модификацию. Этого удалось достичь благодаря высокотехнологичным мульти-энергетическим платформам, на которых созданы различные модели Peugeot.

Все современные автомобили Peugeot оснащены онлайн-сервисами и технологиями с поддержкой искусственного интеллекта ChatGPT, что обеспечивает плавное, быстрое, эффективное взаимодействие с автомобилем.

Стенд Peugeot на Парижском Автосалоне 2024 украсят следующие модели:

Peugeot E-208 – электрический хэтчбек, демонстрирующий самые большие продажи во Франции в первой половине 2024 года, настоящий лидер сегмента В-класса в Европе среди электромобилей. Он покоряет своим очаровательным внешним видом, дарит удовольствие от вождения, а также демонстрирует хорошие технические характеристики – например, запас хода до 410 км.

Peugeot E-2008 – компактный кроссовер, который недавно заметно обновился, стал еще более впечатляющим внешне и более резвым и шустрым на ходу.

Peugeot E-308 – традиционный европейский легковой хэтчбек, предлагающий превосходное сочетание динамических характеристик, футуристического дизайна, передовых технологий.

Peugeot E-3008 – динамичный кроссовер-фастбэк, который сразу привлекает внимание благодаря своему сверхсовременному дизайну, новому салону Panoramic i-Cockpit® с изогнутым широкоформатным 21-дюймовым дисплеем, а также лучшим техническим показателям в его сегменте. Парижский Автосалон 2024 станет местом дебюта Peugeot E-3008 в версии Long Range, которая предлагает запас хода до 700 км (по правилам измерений WLTP в комбинированном цикле), что является лучшим показателем запаса хода на рынке SUV-кроссоверов такого класса. Сейчас Peugeot E-3008 – это единственный электромобиль в своем сегменте, способный доехать от Парижа до Ниццы только с двумя остановками на подзарядку.

Peugeot E-5008 – действительно уникальное предложение на рынке среди кроссоверов благодаря сочетанию просторного семиместного салона и запаса хода до 668 км (по правилам измерений WLTP в комбинированном цикле). Электрический кроссовер Peugeot E-5008 сочетает в себе хороший комфорт, жизненное пространство, модульность салона, технологические инновации – все для получения исключительного положительно опыта вождения.

Peugeot E-408 – стильный фастбек, отмечающий в Париже собственную мировую премьеру. Этот электромобиль предлагает оригинальный и очень привлекательный стиль, а также чрезвычайную эффективность. Новый полностью 100% электрический Peugeot E-408 является уникальным в своем сегменте благодаря комбинации динамичного дизайна фастбэка и электропривода.

Peugeot также воплощает проявление "французского совершенства" в Чемпионате по гонкам на выносливость WEC (World Endurance Championship). Гибридный спортивный болид Peugeot 9X8 станет почетным гостем Парижского Автосалона 2024 и будет украшать стенд Peugeot, подчеркивая историческое спортивное наследие легендарных болидов Peugeot 905 и Peugeot 908 – победителей гонки "24 часа Ле-Мана" в 1992-1993 и 2009 годах соответственно.

Экстремальный Peugeot 9X8 выступает идеальной научно-исследовательской лабораторией, благодаря чему удается приносить технологии, надежность, производительность спортивных автомобилей в серийные модели Бренда.



Представляя новое воплощение фирменного салона i-Cockpit®, концепт-кар Peugeot INCEPTION демонстрирует эволюцию эргономики вождения – все благодаря механизму управления Hypersquare, что обеспечивает футуристический, интуитивно-понятный, положительный опыт и чистое удовольствие от вождения.

Руль Hypersquare предлагает эргономичную форму и дополнительные сенсорные элементы управления, что делает вождение таким же легким, как использование смартфона. Электронная система рулевого управления "по проводам" (steer-by-wire) обеспечивает точное и чувствительное управление буквально кончиками пальцев, устраняя традиционное механическое соединение между рулем и колесами. Новый механизм управления Peugeot Hypersquare и следующее поколение салона i-Cockpit® будут представлены в будущих автомобилях бренда, которые ожидаются ближе к 2026 году.

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Кроме симулятора вождения Hypersquare, посетители стенда Peugeot также могут стать участниками других различных мероприятий, которые будут проводиться в течение недели во время работы Парижского Автосалона 2024.

А именно: активности в стиле WEC-гонок с профессиональными гонщиками Peugeot SPORT; общение с известными инфлюенсарами; знакомство с игроками клуба Stade Toulousain, давнего партнера Peugeot; специальный день, посвященный работе Under The Pole и Born Free; презентация современного искусства от YELLOW CORNER и тому подобное.