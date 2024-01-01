Які новинки покаже в Парижі Peugeot

Загалом лінійка 100% електричних автомобілів Peugeot нараховуватиме 12 моделей (включаючи 9 легкових та 3 LCV-фургонів). Серед них – хетчбеки, кросовери та пасажирські й комерційні фургони. Також покажуть дві важливі технологічні інновації, що дарують нові емоції та ще більше задоволення від водіння – концепт-кар PEUGEOT INCEPTION, гібридний гіперкар Peugeot 9X8, а також революційний Hypersquare та i-Cockpit® наступного покоління.

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Peugeot більше, ніж будь-коли раніше до цього, прагне вивести задоволення від водіння на новий та ще вищий рівень. Саме задоволення від водіння стане головною темою для відвідувачів стенду Peugeot на Паризькому Автосалоні 2024, що буде проходити в період 14-20 жовтня у виставковому центрі Paris Expo Porte de Versailles.

Щоб забезпечити своїм клієнтам плавний перехід до нових електричних двигунів та світу нульових викидів, кожна модель Peugeot поруч зі 100% електричною версією також пропонує гібридну бензиново-електричну модифікацію. Цього вдалось досягнути завдяки високотехнологічним мульти-енергетичним платформам, на яких створені різні моделі Peugeot.

Усі сучасні автомобілі Peugeot оснащені онлайн-сервісами та технологіями з підтримкою штучного інтелекту ChatGPT, що забезпечує плавну, швидку, ефективну взаємодію з автомобілем.

Стенд Peugeot на Паризькому Автосалоні 2024 прикрасять наступні моделі:

Peugeot E-208 – електричний хетчбек, що демонструє найбільші продажі у Франції в першій половині 2024 року, справжній лідер сегменту В-класу в Європі серед електромобілів. Він підкорює своїм чарівним зовнішнім виглядом, дарує задоволення від водіння, а також демонструє гарні технічні характеристиками – наприклад, запас ходу до 410 км.

Peugeot E-2008 – компактний кросовер, який нещодавно помітно оновився, став ще більш вражаючим ззовні та більш жвавим і спритним на ходу.

Peugeot E-308 – традиційний європейський легковий хетчбек, що пропонує чудове поєднання динамічних характеристик, футуристичного дизайну, передових технологій.

Peugeot E-3008 – динамічний кросовер-фастбек, який одразу привертає увагу завдяки своєму надсучасному дизайну, новому салону Panoramic i-Cockpit® з вигнутим широкоформатним 21-дюймовим дисплеєм, а також найкращим технічним показникам в його сегменті. Паризький Автосалон 2024 стане місцем дебюту Peugeot E-3008 у версії Long Range, яка пропонує запас ходу до 700 км (за правилами вимірювань WLTP у комбінованому циклі), що є найкращим показником запасу ходу на ринку SUV-кросоверів такого класу. Наразі Peugeot E-3008 – це єдиний електромобіль у своєму сегменті, що здатний доїхати від Парижу до Ніцци лише з двома зупинками на підзарядку.

Peugeot E-5008 – справді унікальна пропозиція на ринку серед кросоверів завдяки поєднанню просторого семимісного салону та запасу ходу до 668 км (за правилами вимірювань WLTP у комбінованому циклі). Електричний кросовер Peugeot E-5008 поєднує в собі гарний комфорт, життєвий простір, модульність салону, технологічні інновації – все для отримання виняткового позитивно досвіду водіння.

Peugeot E-408 – стильний фастбек, що відзначає в Парижі власну світову прем'єру. Цей електромобіль пропонує оригінальний та дуже привабливий стиль, а також надзвичайну ефективність. Новий повністю 100% електричний Peugeot E-408 є унікальним у своєму сегменті завдяки комбінації динамічного дизайну фастбека та електроприводу.

Peugeot також втілює прояв «французької досконалості» в Чемпіонаті з перегонів на витривалість WEC (World Endurance Championship). Гібридний спортивний болід Peugeot 9X8 стане почесним гостем Паризького Автосалону 2024 та буде прикрашати стенд Peugeot, підкреслюючи історичну спортивну спадщину легендарних болідів Peugeot 905 і Peugeot 908 – переможців гонки «24 години Ле-Ману» в 1992-1993 і 2009 роках відповідно.

Екстремальний Peugeot 9X8 виступає ідеальною науково-дослідницькою лабораторією, завдяки чому вдається приносити технології, надійність, продуктивність спортивних автомобілів в серійні моделі Бренду.



Представляючи нове втілення фірмового салону i-Cockpit®, концепт-кар Peugeot INCEPTION демонструє еволюцію ергономіки водіння – усе завдяки механізму керуванням Hypersquare, що забезпечує футуристичний, інтуїтивно-зрозумілий, позитивний досвід та чисте задоволення від водіння.

Кермо Hypersquare пропонує ергономічну форму та додаткові сенсорні елементи керування, що робить водіння таким же легким, як використання смартфона. Електронна система рульового керування «за дротами» (steer-by-wire) забезпечує точне та чутливе керування буквально кінчиками пальців, усуваючи традиційне механічне з’єднання між кермом та колесами. Новий механізм керування Peugeot Hypersquare та наступне покоління салону i-Cockpit® будуть представлені в майбутніх автомобілях бренду, які очікуються ближче до 2026 року.

До речі на що відволікаються водії за кермом



Окрім симулятора водіння Hypersquare, відвідувачі стенду Peugeot також можуть стати учасниками інших різноманітних заходів, що будуть проводитись протягом тижня під час роботи Паризького Автосалону 2024.

А саме: активності у стилі WEC-перегонів з професійними гонщиками Peugeot SPORT; спілкування з відомими інфлюенсарами; знайомство з гравцями клубу Stade Toulousain, давнього партнера Peugeot; спеціальний день, присвячений роботі Under The Pole та Born Free; презентація сучасного мистецтва від YELLOW CORNER тощо.