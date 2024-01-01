Паризьке моторшоу (Mondial de l'automobile de Paris або Mondial de l'Auto французською), відбувається раз на два роки починаючи з 1898 році. Цьогорічна подія буде ювілейною, адже шоу проводитимуть вже 90-й раз.

Читайте також: Iveco перейшла на електричні та водневі вантажівки: новинки автосалону в Ганновері

Попри те, що захід відбудеться в середині жовтня, наразі вже є широкий список майбутніх новинок, поява яких підтверджена як офіційно, так і на рівні чуток. Автовиробники продовжують ділитись тизерами та гучними заявами, тому слідкувати за оновленнями варто.

Все пальне, яким українці заправляються на заправках AMIC ENERGY, має найвищу якість. Адже воно виробляється на європейських нафтопереробних заводах (дизель, окрім того, привозять зі США) та відповідає екологічним стандартам Євро 5. Ознайомитися з паспортами якості та переглянути інформацію щодо наявності пального, можна за посиланням. Рекламна інформація

BMW iX3

Поки що поява електричного iX3 підтверджена лише на рівні чуток. Очікується, що електрокросовер буде доступний як з одним, так і з двома двигунами, й, подейкують, згодом з’явиться версія під брендом M. Модель пропонуватиметься разом з непов’язаним з нею бензиновим X3, що нещодавно отримав рестайлінг.

Також цікаво: Арнольд Шварценеггер перекрив газ, яким опалювався завод BMW

Dacia Bigster

Відомо, що новий трирядний кросовер від Dacia буде, фактично, подовженою версією Duster. Автівка використовує ту ж платформу CMF-B і варіанти трансмісії. Ймовірно, Bigster матиме довжину в 4,6 метра, що робить його найдовшою моделлю в лінійці виробника.

Škoda Elroq

Новий електромобіль продемонструє найновішу мову дизайну Škoda з новим стилем передньої частини Tech-Deck. Однак, зовнішність Elroq була частково розкрита автовиробником через офіційні тизери.

Читайте також: Škoda поділилася першими зображеннями дизайну Elroq

Також відомо, що на шоу покажуть наступні моделі:

Alpine A290 GT; Alpine A390_β Concept;

Audi RS3, Audi A5, Audi Q5, Audi A6 e-tron, Audi Q6 e-tron, Audi e-tron GT Performance;

BMW M5 Touring;

Cadillac Lyriq;

Citroen Ami (рестайлінг), новий Citroen C3/Citroen C3 Aircross, оновлений Citroen C4;

Ford Capri, Ford Puma GEN-E;

Fiat Grande Panda;

Kia EV3, Kia EV6 (рестайлінг);

Mini Aceman, Mini JCW E;

Peugeot e-408, Peugeot E-3008/ E-5008 Long Range;

Renault 4 E-Tech, Renault 17, Renault Rafale E-Tech 4×4, Renault Symbioz;

VW ID GTI Concept.

Водночас низка компаній вирішили не брати участь у Паризькому автосалоні 2024 року, зокрема такі автовиробники, як Cupra, Hyundai, Jeep, Lamborghini, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Polestar, Seat, Suzuki, Volvo та Zeekr.