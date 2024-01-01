Какие новые автомобили вскоре презентуют на Парижском автосалоне 2024

Парижское моторшоу, (Mondial de l'automobile de Paris или Mondial de l'Auto на французском), происходит раз в два года начиная с 1898 году. Нынешнее событие будет юбилейным, ведь шоу будут проводить уже 90-й раз.

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Несмотря на то, что мероприятие состоится в середине октября, сейчас уже есть широкий список будущих новинок, появление которых подтверждено как официально, так и на уровне слухов. Автопроизводители продолжают делиться тизерами и громкими заявлениями, поэтому следить за обновлениями стоит.

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BMW iX3

Пока что появление электрического iX3 подтверждено только на уровне слухов. Ожидается, что электрокроссовер будет доступен как с одним, так и с двумя двигателями, и, поговаривают, впоследствии появится версия под брендом M. Модель будет предлагаться вместе с несвязанным с ней бензиновым X3, недавно получившим рестайлинг.

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Dacia Bigster

Известно, что новый трехрядный кроссовер от Dacia будет, фактически, удлиненной версией Duster. Автомобиль использует ту же платформу CMF-B и варианты трансмиссии. Вероятно, Bigster будет иметь длину в 4,6 метра, что делает его самой длинной моделью в линейке производителя.

Škoda Elroq

Новый электромобиль продемонстрирует новейший язык дизайна Škoda с новым стилем передней части Tech-Deck. Однако, внешность Elroq была частично раскрыта автопроизводителем через официальные тизеры.

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Также известно, что на шоу покажут следующие модели:

Alpine A290 GT; Alpine A390_β Concept;

Audi RS3, Audi A5, Audi Q5, Audi A6 e-tron, Audi Q6 e-tron, Audi e-tron GT Performance;

BMW M5 Touring;

Cadillac Lyriq;

Citroen Ami (рестайлинг), новый Citroen C3/Citroen C3 Aircross, обновленный Citroen C4;

Ford Capri, Ford Puma GEN-E;

Fiat Grande Panda;

Kia EV3, Kia EV6 (рестайлинг);

Mini Aceman, Mini JCW E;

Peugeot e-408, Peugeot E-3008/ E-5008 Long Range;

Renault 4 E-Tech, Renault 17, Renault Rafale E-Tech 4×4, Renault Symbioz;

VW ID GTI Concept.

В то же время ряд компаний решили не участвовать в Парижском автосалоне 2024 года, в частности такие автопроизводители, как Cupra, Hyundai, Jeep, Lamborghini, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Polestar, Seat, Suzuki, Volvo и Zeekr.