Исследователи из США обнародовали список моделей, на которые стоит обратить внимание. Большинство из них доступны в Украине.
Американский журнал для потребителей Consumer Reports (CR) и Институт страхования дорожной безопасности (IIHS) создали перечень автомобилей, которые они рекомендуют для покупки молодым людям и студентам. Список из 18 рекомендованных новых транспортных средств значительно короче, чем подержанных автомобилей, который состоит из 65 моделей.
Главная установка исследователей – не покупать "голые" в плане комплектации модели, а рассматривать те автомобили, которые имеют много систем безопасности.
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Рекомендуемые автмобили 2020 модельного года стоят в США от 22000 до 37000 долларов. Все они имеют хорошие рейтинги в испытаниях Института на аварийность, а также хороший свет фар. Все имеют автоматическое экстренное торможение, также они высоко оценены по надежности.
Рекомендуемые новые авто для подростков, модели 2020:
Малый класс
- Honda Insight
- Mazda 3
- Toyota Corolla
Средний класс
- Subaru Legacy
- Honda Accord
- Mazda 6
- Nissan Altima
- Subaru Outback
Малые SUV
- Mazda CX-3
- Subaru Forester
- Mazda CX-5
- Chevrolet Equinox
- Honda CR-V
- Lexus UX
- Kia Sportage SX Turbo
- Toyota RAV4
Средние SUV
- Hyundai Santa Fe
- Mazda CX-9
Напомним, что пожилые люди менее опасны за рулем, чем люди в среднем возрасте