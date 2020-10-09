Исследователи из США обнародовали список моделей, на которые стоит обратить внимание. Большинство из них доступны в Украине.

Американский журнал для потребителей Consumer Reports (CR) и Институт страхования дорожной безопасности (IIHS) создали перечень автомобилей, которые они рекомендуют для покупки молодым людям и студентам. Список из 18 рекомендованных новых транспортных средств значительно короче, чем подержанных автомобилей, который состоит из 65 моделей.

Главная установка исследователей – не покупать "голые" в плане комплектации модели, а рассматривать те автомобили, которые имеют много систем безопасности.

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Рекомендуемые автмобили 2020 модельного года стоят в США от 22000 до 37000 долларов. Все они имеют хорошие рейтинги в испытаниях Института на аварийность, а также хороший свет фар. Все имеют автоматическое экстренное торможение, также они высоко оценены по надежности.

Рекомендуемые новые авто для подростков, модели 2020:

Малый класс

  • Honda Insight
  • Mazda 3
  • Toyota Corolla

Средний класс

  • Subaru Legacy
  • Honda Accord
  • Mazda 6
  • Nissan Altima
  • Subaru Outback

Малые SUV

  • Mazda CX-3
  • Subaru Forester
  • Mazda CX-5
  • Chevrolet Equinox
  • Honda CR-V
  • Lexus UX
  • Kia Sportage SX Turbo
  • Toyota RAV4

Средние SUV

  • Hyundai Santa Fe
  • Mazda CX-9

Напомним, что пожилые люди менее опасны за рулем, чем люди в среднем возрасте