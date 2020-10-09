Дослідники з США оприлюднили список моделей, на які варто звернути увагу. Більшість з них доступні в Україні.
Американський журнал для споживачів Consumer Reports (CR) та Інститут страхування дорожньої безпеки (IIHS) створили перелік автомобілів, які вони рекомендують для купівлі молодим людям та студентам. Список з 18 рекомендованих нових транспортних засобів значно коротший, ніж уживаних автомобілів, який складається з 65 моделей.
Головна настанова дослідників – не купувати "голі" в плану комплектації моделі, а роздивлятись ті автомобілі, які мають багато систем безпеки.
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Рекомендовані автмобілі 2020 модельного року коштують в США від 22000 до 37000 доларів. Усі вони мають хороші рейтинги у випробуваннях Інституту на аварійність, а також добре світло фар. Всі мають автоматичне екстрене гальмування, також вони високо оцінені за надійністю.
Рекомендовані нові авто для підлітків, моделі 2020 року:
Малий клас
- Honda Insight
- Mazda 3
- Toyota Corolla
Середній клас
- Subaru Legacy
- Honda Accord
- Mazda 6
- Nissan Altima
- Subaru Outback
Малі SUV
- Mazda CX-3
- Subaru Forester
- Mazda CX-5
- Chevrolet Equinox
- Honda CR-V
- Lexus UX
- Kia Sportage SX Turbo
- Toyota RAV4
Середні SUV
- Hyundai Santa Fe
- Mazda CX-9
Нагадаємо, що літні люди менш небезпечні за кермом, ніж середнього віку..