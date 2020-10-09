Дослідники з США оприлюднили список моделей, на які варто звернути увагу. Більшість з них доступні в Україні.

Американський журнал для споживачів Consumer Reports (CR) та Інститут страхування дорожньої безпеки (IIHS) створили перелік автомобілів, які вони рекомендують для купівлі молодим людям та студентам. Список з 18 рекомендованих нових транспортних засобів значно коротший, ніж уживаних автомобілів, який складається з 65 моделей.

Головна настанова дослідників – не купувати "голі" в плану комплектації моделі, а роздивлятись ті автомобілі, які мають багато систем безпеки.

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Рекомендовані автмобілі 2020 модельного року коштують в США від 22000 до 37000 доларів. Усі вони мають хороші рейтинги у випробуваннях Інституту на аварійність, а також добре світло фар. Всі мають автоматичне екстрене гальмування, також вони високо оцінені за надійністю.

Рекомендовані нові авто для підлітків, моделі 2020 року:

Малий клас

Honda Insight

Mazda 3

Toyota Corolla

Середній клас

Subaru Legacy

Honda Accord

Mazda 6

Nissan Altima

Subaru Outback

Малі SUV

Mazda CX-3

Subaru Forester

Mazda CX-5

Chevrolet Equinox

Honda CR-V

Lexus UX

Kia Sportage SX Turbo

Toyota RAV4

Середні SUV

Hyundai Santa Fe

Mazda CX-9

Нагадаємо, що літні люди менш небезпечні за кермом, ніж середнього віку..