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Какие новые ставки акцизного налога на горючее действуют с 1 сентября

Новые ставки акцизного налога на топливо начали действовать с 1 сентября. Налоговая нагрузка будет постепенно увеличена до европейского уровня.
Объявлены новые ставки акцизного налога на топливо - Auto24
Евгений Гудущан
logo3 сентября, 12:35
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Как мы уже сообщали, Зеленским подписан закон о повышении налогов на топливо. Этот акт уже опубликован в газете "Голос Украины" и вступил в силу.

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Так, с 1 сентября 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно установлены следующие ставки акцизного налога:

  • на бензины - 242,6 евро за 1000 литров;
  • на газойли (дизельное топливо) - 177,6 евро за 1000 литров;
  • на сжиженный газ - 148 евро за 1000 литров;
  • на топливо моторное альтернативное - 184,08 евро за 1000 литров.

Изменениями, внесенными новым законом в налоговый кодекс также предусмотрено дальнейшее повышение акцизного налога на топливо до европейского уровня в 2028 году. Ставки достигнут следующих значений:

  • на бензины - 359 евро за 1000 литров;
  • на газойли (дизельное топливо) - 330 евро за 1000 литров;
  • на сжиженный газ - 250 евро за 1000 литров;
  • на топливо моторное альтернативное - 272,4 евро за 1000 литров.

#Законодательство #Новости