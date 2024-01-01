Какие новые ставки акцизного налога на горючее действуют с 1 сентября

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3 сентября, 12:35
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Как мы уже сообщали, Зеленским подписан закон о повышении налогов на топливо. Этот акт уже опубликован в газете "Голос Украины" и вступил в силу.
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Так, с 1 сентября 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно установлены следующие ставки акцизного налога:
- на бензины - 242,6 евро за 1000 литров;
- на газойли (дизельное топливо) - 177,6 евро за 1000 литров;
- на сжиженный газ - 148 евро за 1000 литров;
- на топливо моторное альтернативное - 184,08 евро за 1000 литров.
Изменениями, внесенными новым законом в налоговый кодекс также предусмотрено дальнейшее повышение акцизного налога на топливо до европейского уровня в 2028 году. Ставки достигнут следующих значений:
- на бензины - 359 евро за 1000 литров;
- на газойли (дизельное топливо) - 330 евро за 1000 литров;
- на сжиженный газ - 250 евро за 1000 литров;
- на топливо моторное альтернативное - 272,4 евро за 1000 литров.