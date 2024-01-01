Які нові ставки акцизного податку на пальне діють з 1 вересня

Як ми вже повідомляли, Зеленським підписано закон про підвищення податків на пальне. Цей акт вже опублікований у газеті «Голос України» та набрав чинність.

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Так, з 1 вересня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно встановлено наступні ставки акцизного податку:

на бензини - 242,6 євро за 1000 літрів;

на газойлі (дизельне пальне) - 177,6 євро за 1000 літрів;

на скраплений газ - 148 єро за 1000 літрів;

на паливо моторне альтернативне - 184,08 євро за 1000 літрів.

Змінами, внесеними новим законом до податкового кодексу також передбачено подальше підвищення акцизного податку на пальне до європейського рівня у 2028 році. Ставки сягнуть наступних значень: