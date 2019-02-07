Большинство растаможенных в январе автомобилей – бывшие "евробляхи".
В течение января свою первую регистрацию в Украине прошли 51,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. В результате доля подержанных автомобилей на первичном рынке достигла 91%, сообщает ассоциация "Укравтопром".
Основную массу в этих регистрациях составили бывшие "евробляхи", которым временно предоставлена льготная растаможка, которая ярко отразилась на возрастной структуре первичного рынка старых авто.
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Автомобили выпуска до 2010 года охватили лишь пятую часть первичного рынка секонд-хенда, а 80% пришлось на машины более солидного возраста.
Чаще всего украинцы привозят автомобили с дизельными двигателями – в январе их было 71% среди ввезенных с пробегом. В то же время, доля бензиновых авто составила 20%, автомобилей с ГБО – около 8%, и чуть более одного процента пришлось на электромобили и гибриды.
ТОП-5 автомобильных брендов среди импорта б/у авто в январе:
|
Рейтинг
|
Марка
|
Количество, тысяч ед.
|
1
|
Volkswagen
|
111,4
|
2
|
Opel
|
5,5
|
3
|
Audi
|
4,5
|
5
|
Renault
|
3,7
|
6
|
BMW
|
3,7
ТОП-5 автомобильных моделей среди импорта б/у авто в январе:
|
Рейтинг
|
Модель
|
Количество, ед.
|
1
|
Volkswagen Passat
|
5572
|
2
|
Volkswagen Golf
|
2656
|
3
|
Skoda Octavia
|
2386
|
5
|
Audi A6
|
2267
|
6
|
Opel Zafira
|
2136
Напомним, что продлевать действие закона о льготном растаможивании никто не будет.