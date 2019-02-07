Большинство растаможенных в январе автомобилей – бывшие "евробляхи".

В течение января свою первую регистрацию в Украине прошли 51,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. В результате доля подержанных автомобилей на первичном рынке достигла 91%, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Основную массу в этих регистрациях составили бывшие "евробляхи", которым временно предоставлена льготная растаможка, которая ярко отразилась на возрастной структуре первичного рынка старых авто.

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Автомобили выпуска до 2010 года охватили лишь пятую часть первичного рынка секонд-хенда, а 80% пришлось на машины более солидного возраста.

Чаще всего украинцы привозят автомобили с дизельными двигателями – в январе их было 71% среди ввезенных с пробегом. В то же время, доля бензиновых авто составила 20%, автомобилей с ГБО – около 8%, и чуть более одного процента пришлось на электромобили и гибриды.

ТОП-5 автомобильных брендов среди импорта б/у авто в январе:

Рейтинг Марка Количество, тысяч ед. 1 Volkswagen 111,4 2 Opel 5,5 3 Audi 4,5 5 Renault 3,7 6 BMW 3,7

ТОП-5 автомобильных моделей среди импорта б/у авто в январе:

Рейтинг Модель Количество, ед. 1 Volkswagen Passat 5572 2 Volkswagen Golf 2656 3 Skoda Octavia 2386 5 Audi A6 2267 6 Opel Zafira 2136

Напомним, что продлевать действие закона о льготном растаможивании никто не будет.