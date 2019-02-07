Большинство растаможенных в январе автомобилей – бывшие "евробляхи".

В течение января свою первую регистрацию в Украине прошли 51,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. В результате доля подержанных автомобилей на первичном рынке достигла 91%, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Основную массу в этих регистрациях составили бывшие "евробляхи", которым временно предоставлена льготная растаможка, которая ярко отразилась на возрастной структуре первичного рынка старых авто.

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Автомобили выпуска до 2010 года охватили лишь пятую часть первичного рынка секонд-хенда, а 80% пришлось на машины более солидного возраста.

Чаще всего украинцы привозят автомобили с дизельными двигателями – в январе их было 71% среди ввезенных с пробегом. В то же время, доля бензиновых авто составила 20%, автомобилей с ГБО – около 8%, и чуть более одного процента пришлось на электромобили и гибриды.

ТОП-5 автомобильных брендов среди импорта б/у авто в январе:

Рейтинг

Марка

Количество, тысяч ед.

1

Volkswagen

111,4

2

Opel

5,5

3

Audi

4,5

5

Renault

3,7

6

BMW

3,7

ТОП-5 автомобильных моделей среди импорта б/у авто в январе:

Рейтинг

Модель

Количество, ед.

1

Volkswagen Passat

5572

2

Volkswagen Golf

2656

3

Skoda Octavia

2386

5

Audi A6

2267

6

Opel Zafira

2136

Напомним, что продлевать действие закона о льготном растаможивании никто не будет.