Більшість розмитнених у січні автомобілів – колишні "євробляхи".

Протягом січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 51,5 тис. легкових автомобілів з пробігом. В результаті частка вживаних автомобілів на первинному ринку досягла 91%, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Основну масу в цих реєстраціях склали колишні "євробляхи", яким тимчасово надано пільгове розмитнення, що яскраво відбилося на віковій структурі первинного ринку старих авто.

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Автомобілі випуску до 2010 року охопили лише п’яту частину первинного ринку секонд-хенду, а 80% припало на машини більш солідного віку.

Найчастіше українці привозять автомобілі з дизельними двигунами - у січні їх було 71% серед ввезених з пробігом. В той же час, частка бензинових авто склала 20%, автомобілів з ГБО – близько 8%, і трохи більше одного відсотка припало на електромобілі та гібриди.

ТОП-5 автомобільних брендів серед імпорту вживаних авто в січні:

Рейтинг Марка Кількість, тисяч од. 1 Volkswagen 111,4 2 Opel 5,5 3 Audi 4,5 5 Renault 3,7 6 BMW 3,7

ТОП-5 автомобільних моделей серед імпорту вживаних авто в січні:

Рейтинг Модель Кількість, од. 1 Volkswagen Passat 5572 2 Volkswagen Golf 2656 3 Skoda Octavia 2386 5 Audi A6 2267 6 Opel Zafira 2136

Нагадаємо, що продовжувати дію закону про пільгове розмитнення ніхто не буде.