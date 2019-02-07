Більшість розмитнених у січні автомобілів – колишні "євробляхи".
Протягом січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 51,5 тис. легкових автомобілів з пробігом. В результаті частка вживаних автомобілів на первинному ринку досягла 91%, повідомляє асоціація "Укравтопром".
Основну масу в цих реєстраціях склали колишні "євробляхи", яким тимчасово надано пільгове розмитнення, що яскраво відбилося на віковій структурі первинного ринку старих авто.
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Автомобілі випуску до 2010 року охопили лише п’яту частину первинного ринку секонд-хенду, а 80% припало на машини більш солідного віку.
Найчастіше українці привозять автомобілі з дизельними двигунами - у січні їх було 71% серед ввезених з пробігом. В той же час, частка бензинових авто склала 20%, автомобілів з ГБО – близько 8%, і трохи більше одного відсотка припало на електромобілі та гібриди.
ТОП-5 автомобільних брендів серед імпорту вживаних авто в січні:
|
Рейтинг
|
Марка
|
Кількість, тисяч од.
|
1
|
Volkswagen
|
111,4
|
2
|
Opel
|
5,5
|
3
|
Audi
|
4,5
|
5
|
Renault
|
3,7
|
6
|
BMW
|
3,7
ТОП-5 автомобільних моделей серед імпорту вживаних авто в січні:
|
Рейтинг
|
Модель
|
Кількість, од.
|
1
|
Volkswagen Passat
|
5572
|
2
|
Volkswagen Golf
|
2656
|
3
|
Skoda Octavia
|
2386
|
5
|
Audi A6
|
2267
|
6
|
Opel Zafira
|
2136
Нагадаємо, що продовжувати дію закону про пільгове розмитнення ніхто не буде.