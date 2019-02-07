Більшість розмитнених у січні автомобілів – колишні "євробляхи".

Протягом січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 51,5 тис. легкових автомобілів з пробігом. В результаті частка вживаних автомобілів на первинному ринку досягла 91%, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Основну масу в цих реєстраціях склали колишні "євробляхи", яким тимчасово надано пільгове розмитнення, що яскраво відбилося на віковій структурі первинного ринку старих авто.

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Автомобілі випуску до 2010 року охопили лише п’яту частину первинного ринку секонд-хенду, а 80% припало на машини більш солідного віку.

Найчастіше українці привозять автомобілі з дизельними двигунами - у січні їх було 71% серед ввезених з пробігом. В той же час, частка бензинових авто склала 20%, автомобілів з ГБО – близько 8%, і трохи більше одного відсотка припало на електромобілі та гібриди.

ТОП-5 автомобільних брендів серед імпорту вживаних авто в січні:

Рейтинг

Марка

Кількість, тисяч од.

1

Volkswagen

111,4

2

Opel

5,5

3

Audi

4,5

5

Renault

3,7

6

BMW

3,7

ТОП-5 автомобільних моделей серед імпорту вживаних авто в січні:

Рейтинг

Модель

Кількість, од.

1

Volkswagen Passat

5572

2

Volkswagen Golf

2656

3

Skoda Octavia

2386

5

Audi A6

2267

6

Opel Zafira

2136

Нагадаємо, що продовжувати дію закону про пільгове розмитнення ніхто не буде.