В 2022 году украинцы приобрели на внутреннем рынке 711,7 тыс. шт. легковых автомобилей с пробегом. Это на 24,7% меньше, чем в 2021 году.

Учитывая обстоятельства в прошлом году, такие показатели можно считать успешными: авторынок живет, даже несмотря на войну. Эксперты Института исследований авторынка определили, в каких областях и какие автомобили покупали больше всего в ушедшем году.

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Динамика внутренних продаж подержанных легковых автомобилей

В декабре 2022 года украинцы приобрели внутри страны 69,4 тыс. легковушек с пробегом. Это на 0,4% меньше, чем в ноябре и на 30,9% меньше, чем в декабре 2021 года.

Всего с начала года на внутреннем рынке украинцы заключили 711 744 сделок купли-продажи подержанных легковушек. В 2021 году, который оказался самым успешным в истории украинского авторынка, украинцы заключили на 24,7% больше сделок купли-продажи. Однако падение объемов торговли только на четверть в условиях войны нельзя считать плохим результатом, считают в Институте исследований авторынка.



Динамика внутренних продаж подержанных легковых автомобилей в течение 2022 года.

Примечательно, что внутренний авторынок «просел» после начала полномасштабной войны, начал восстанавливаться в апреле, активизировался благодаря введению так называемого «нулевой» растаможки, достиг пика в сентябре (79 тыс. сделок купли-продажи) и стабилизировался на отметке около 70 тысяч. Именно такие результаты показывают продажи подержанных легковушек внутри страны уже третий месяц подряд.

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В каких областях больше всего покупают подержанные легковушки

Как и в прошлом году, в 2022 году больше всего подержанных легковушек на внутреннем рынке приобрели в Киеве: за 12 месяцев заключили 93,8 тыс. сделок купли-продажи. На втором месте – Днепропетровская область (63,3 тыс. соглашений), а на третьем – Киевщина (63,3 тыс. соглашений). Уже традиционно столица и область занимают наибольшую долю на украинском авторынке: более 22%.

Если сравнивать с 2021 годом, то в перечне областей, где украинцы заключили больше сделок купли-продажи, не изменились первые 4 позиции. Однако дальше в перечне сразу выделяются области, пострадавшие от войны: на 14 позиций опустилась Донецкая область, на 6 – Запорожская, на 3 – Херсонская, на 2 – Харьковская и Николаевская области. Вместо этого поднялись в рейтинге Кировоградская и Ровенская области (+4 позиции); на три позиции поднялись Хмельницкая, Закарпатская, Черновицкая, Сумская, Черниговская и Сумская области; Полтавская и Винницкая области добавили по два пункта, а Ивано-Франковская, Черкасская и Львовская области поднялись на 1 строчку. Все остальные регионы Украины остались без изменений.



Количество заключенных сделок купли-продажи подержанных легковушек в регионах Украины, 2022 год



Если сравнивать количественно, то в 2022 году падение продаж произошло во всех регионах без исключения. Больше всего (на 80,2%) по сравнению с 2021 годом сократилось количество заключенных сделок купли-продажи в Донецкой области. На 75,8% сократились продажи подержанных автомобилей в Херсонской области; на 68,6% – в Луганской; на 52% – в Харьковской; на 44,9% – в Запорожской; на 36,2% – в Николаевской. На четверть ухудшились показатели также в Киеве, а в Киевской области — на 22%. На столько же сократилось количество сделок, заключенных в Сумской области. На 20% меньше автомобилей было куплено в Черниговской области.

Меньше всего изменились продажи подержанных легковушек на внутреннем рынке в Закарпатской (-1,4%), Львовской (-3,8%), Волынской (-5,3%), Ровенской (-6,6%) и Кировоградской (-9, 9%) областях.

Самые популярные бренды на внутреннем рынке

Первым брендом среди легковых автомобилей, которые по итогам 2022 года украинцы покупали на внутреннем рынке больше всего, стал Volkswagen. Украинцы заключили 90,2 тысяч сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,7% от общего количества. По сравнению с прошлым 2021 годом доля немецкой марки несколько выросла (с 10,8%).

Авто российско-советского ВАЗа, который все еще занимает второе место в рейтинге, покупали меньше: 48,9 тыс. сделок, что составляет 6,9% от общего количества. В 2021 году этих машин покупали больше: 95,1 тыс. или 10,1 от общего количества. В целом, такие процессы свидетельствуют о постепенном отказе украинцев от продукции российско-советского автопрома и постепенном ее замещении автомобилями западных брендов.



Самые популярные бренды среди внутренних перепродаж подержанных авто, 2022 год

Третье место в рейтинге занял Renault (5,9%, 39,1 тыс. шт.), а четвертое – Skoda с долей 5,5% (39,1 тыс.). На пятом месте разместилась Toyota (5,2%, 36,7 тыс. сделок). Первая пятерка самых популярных трендов на внутреннем рынке полностью повторяет аналогичный список 2021 года, что свидетельствует о стабильности предпочтений украинцев.

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Самые популярные модели на внутреннем рынке

Первое место среди внутренних продаж в 2022 году занял Volkswagen Passat (26,8 тыс. сделок), впервые за многие годы сместив на второе место бывшего многолетнего лидера украинского авторынка Daewoo Lanos и его модификации. По итогам года по поводу последних было заключено 24,7 тыс. сделок купли-продажи.

Третье место заняла Skoda Octavia (22 тыс. сделок), а четвертое занял Volkswagen Golf (20,8 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (12,7 тыс. сделок).

Также в список самых популярных автомобилей украинцев на внутреннем рынке попал Ford Focus (11,6 тыс. сделок), заняв 6 место. На седьмом месте находится ВАЗ 2109/21099 (10,1 тыс. шт.), опустившийся по сравнению с 2021 годом на 2 позиции вниз. Восьмую строчку заняла Skoda Fabia (10,1 тыс. шт.), девятую — Opel Astra (10,1 тыс. шт.). Десятым в списке стала BMW 5 Series (9,4 тыс. шт.).

Если анализировать первые 25 позиций самых популярных легковушек на внутреннем авторынке в 2022 году, то общие тенденции, как и в прошлом году, неизменны. Большинство популярных моделей на рынке – это продукция европейских автомобильных заводов. Также заметно влияние так называемого «нулевой» растаможки, которое продолжалось в течение апреля-июня 2022 года: существенно возросло количество сделок купли-продажи моделей, массово привозимых во время действия этого закона. Так, Audi A4, если сравнивать с рейтингом 2021 года, поднялась в рейтинге на 21 позицию, Opel Zafira — на 19, BMW X5 — на 16, Renault Scenic — на 15 ступеней.



Топ-25 самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке, 2022 год