У 2022 році українці придбали на внутрішньому ринку 711,7 тис. шт. легкових авто з пробігом. Це на 24,7% менше, ніж протягом 2021 року.

Враховуючи обставини у минулому році, такі показники можна вважати успішними: авторинок живе, навіть попри війну. Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, в яких областях та які автомобілі купували найбільше у році, що минув.

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Динаміка внутрішніх продажів вживаних легковиків

У грудні 2022 року українці придбали всередині країни 69,4 тис. легковиків з пробігом. Це — на 0,4% менше, ніж у листопаді та на 30,9% менше, ніж у грудні 2021 року.

Загалом із початку року на внутрішньому ринку українці уклали 711 744 угоди купівлі-продажу вживаних легковиків. Протягом 2021 року, який виявився найуспішнішим в історії українського авторинку, українці уклали на 24,7% більше угод купівлі-продажу. Проте падіння об’ємів торгівлі лише на чверть в умовах війни не можна вважати поганим результатом, вважають в Інституті досліджень авторинку.



Динаміка внутрішніх продажів вживаних легковиків протягом 2022 року

Помітно, що внутрішній авторинок «просів» після початку повномасштабної війни, почав відновлюватися у квітні, активізувався завдяки запровадженню так званого «нульового» розмитнення, досяг піку у вересні (79 тис. угод купівлі-продажу), та стабілізувався на позначці близько 70 тисяч. Саме такі результати показують продажі вживаних легковиків всередині країни уже третій місяць поспіль.

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У яких областях найбільше купують вживані легковики

Як і минулого року, у 2022 році найбільше вживаних легковиків на внутрішньому ринку придбали у місті Києві: за 12 місяців уклали 93,8 тис. угод купівлі-продажу. На другому місці – Дніпропетровська область (63,3 тис. угод), а на третьому – Київщина (63,3 тис. угод). Уже традиційно столиця та область займають найбільшу частку на українському авторинку: понад 22%.

Якщо порівнювати з 2021 роком, то в переліку областей, де українці уклали найбільше угод купівлі-продажу, не змінилися перші 4 позиції. Проте далі в переліку одразу виділяються області, котрі постраждали від війни: на 14 позицій опустилася Донецька область, на 6 — Запорізька, на 3 — Херсонська, на 2 — Харківська та Миколаївська області. Натомість піднялися в рейтингу Кіровоградська та Рівненська області (+4 позиції); на три позиції піднялися Хмельницька, Закарпатська, Чернівецька, Сумська, Чернігівська та Сумська області; Полтавська та Вінницька області додали по два пункти, а Івано-Франківська, Черкаська та Львівська області піднялися на 1 сходинку. Ус інші регіони України залишилися без змін.



Кількість укладених угод купівлі-продажу вживаних легковиків в регіонах України, 2022 рік



Якщо порівнювати кількісно, то у 2022 році падіння продажів відбулося в усіх без виключення регіонах. Найбільше (на 80,2%) у порівнянні з 2021 роком скоротилася кількість укладених угод купівлі-продажу у Донецькій області. На 75,8% скоротилися продажі вживаних авто у Херсонській області; на 68,6% — у Луганській; на 52% — у Харківській; на 44,9% — у Запорізькій; на 36,2% — у Миколаївській. На чверть погіршилися показники також у місті Києві, а в Київській області — на 22%. На стільки ж скоротилася кількість угод, укладених в Сумській області. На 20% менше автомобілів купили у Чернігівській області.

Найменше змінилися продажі вживаних легковиків на внутрішньому ринку в Закарпатській (-1,4%), Львівській (-3,8%), Волинській (-5,3%), Рівненській (-6,6%) та Кіровоградській (-9,9%) областях.

Найпопулярніші бренди на внутрішньому ринку

Першим брендом серед легковиків, які за підсумками 2022 року українці купували на внутрішньому ринку найбільше, став Volkswagen. Українці уклали 90,2 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,7% від загальної кількості. Порівнюючи з минулим 2021 роком, частка німецької марки дещо зросла (з 10,8%). Натомість авто російсько-радянського ВАЗу, який все ще займає друге місце в рейтингу, купували менше: 48,9 тис. угод, що складає 6,9% від загальної кількості. У 2021 році цих машин купували більше: 95,1 тис. або 10,1 від загальної кількості. Загалом такі процеси свідчать про поступову відмову українців від продукції російсько-радянського автопрому та поступове її заміщення автомобілями західних брендів.



Найпопулярніші бренди серед внутрішніх перепродажів вживаних авто, 2022 рік

Третє місце в рейтингу зайняв Renault (5,9%, 39,1 тис. шт.), а четверте — Skoda з часткою 5,5% (39,1 тис.). На п’ятому місці розмістилася Toyota (5,2%, 36,7 тис. угод). Загалом перша п’ятірка найпопулярніших трендів на внутрішньому ринку повністю повторює аналогічний список 2021 року, що свідчить про стабільність вподобань українців.

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Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх продажів у 2022 році зайняв Volkswagen Passat (26,8 тис. угод), вперше за багато років змістивши на другу сходинку колишнього багаторічного лідера українського авторинку Daewoo Lanos та його модифікації. За підсумками року щодо останніх уклали 24,7 тис. угод купівлі-продажу.

Третє місце посіла Skoda Octavia (22 тис. угод), а четверте зайняв Volkswagen Golf (20,8 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (12,7 тис. угод).

Також в перелік найпопулярніших автомобілів українців на внутрішньому ринку потрапив Ford Focus (11,6 тис. угод), зайнявши 6 місце. На сьомому місці знаходиться ВАЗ 2109/21099 (10,1 тис. шт.), що опустився у порівнянні з 2021 року на 2 позиції донизу. Восьму сходинку посіла Skoda Fabia (10,1 тис. шт.), дев’яту — Opel Astra (10,1 тис. шт.). Десятим в списку стала BMW 5 Series (9,4 тис. шт.).

Якщо аналізувати перші 25 позицій найпопулярніших легковиків на внутрішньому авторинку у 2022 році, то загальні тенденції, як і минулого року, незмінні. Більшість популярних моделей на ринку — це продукція європейських автомобільних заводів. Також помітний вплив так званого «нульового» розмитнення, котре тривало протягом квітня-червня 2022 року: суттєво зросла кількість угод купівлі-продажу моделей, котрі масово привозили під час дії цього закону. Так, Audi A4, якщо порівнювати із рейтингом 2021 року, піднялася в рейтингу аж на 21 позицію, Opel Zafira — на 19, BMW X5 — на 16, Renault Scenic — на 15 сходинок.



Топ-25 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку, 2022 рік