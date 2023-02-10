В январе украинцы приобрели 3,5 тыс. новых и подержанных полуприцепов. Это на 59,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года и почти столько же, как в декабре-2022.

Рынок полуприцепов связан с продажами седельных тягачей, поэтому спад продаж после сентябрьского пика заметен в обоих сегментах.

49,9% всех полуприцепов купили на внутреннем рынке (1,8 тыс. сделок).

Из-за границы привезли 1,4 тыс. подержанных полуприцепов (40,4% от общего количества сделок). При этом доля импорта сокращается уже третий месяц.

9,7% полуприцепов приобрели новыми (343 шт.). Из них 37 изготовили в Украине, 306 шт. импортировали новыми из-за границы.

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Внутренний рынок

Самыми востребованными на внутреннем рынке оказались полуприцепы-самосвалы (22,3%, 389 шт.), говорят в Институте исследований авторынка.

Также популярностью пользовались тентованные платформы (318 шт., 18,3%), цистерны (270 шт.), полуприцепы-платформы (228 шт.) и полуприцепы для транспортировки контейнеров (217 шт.).

Лидером внутреннего рынка полуприцепов остается германский Shmitz (15,9%, 279 шт.). Второе и третье места заняли также немецкие бренды – Koegel (233 шт., 13,2%) и Krone (190 шт., 10,8%) соответственно.

Подержанные из-за границы

Из-за границы больше всего привозили полуприцепы-самосвалы (33,5%, 477 шт.) и тентованные полуприцепы (27,3%, 390 шт.). В список попали также тентованные платформы (13%, 186 шт.), цистерны (10,7%, 153 шт.) и полуприцепы-фургоны (99 шт.).

Первым в перечне самых популярных подержанных полуприцепов, привезенных из-за границы, оказался Shmitz (25%, 356 шт.). Второе место занял Krone (144 шт., 10,1%), а третье – Koegel (138 шт., 9,7%).

Новые полуприцепы

Почти половина всех новых полуприцепов – это полуприцепы-самосвалы (125 шт., 40,2%). Еще 35,4% заняли полуприцепы-цистерны (110 шт.). Третье место с долей 12,9% (40 шт.) заняли полуприцепы-фургоны. Рейтинг брендов новых полуприцепов возглавил немецкий Shmitz (20,4%, 70 шт.), второе и третье место заняли польские Bodex (13,4%, 46 шт.) и Wielton (9,9%, 34 шт.).