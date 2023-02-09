Рейтинг моделей серед "фур", які купили українці в січні 2023 року: імпорт вживаних, внутрішні перепродажі та нові.

Динаміка ринку сідлових тягачів

У січні українці придбали 3,3 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Це на 37,5% більше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року та на 5,7% менше, ніж у грудні-2022. Після піку продажів, що припав на вересень внаслідок зміни логістичних маршрутів та зупинку роботи українських морських портів, показники цього сегмента ринку спадають уже четвертий місяць поспіль, хоча загалом попит на сідлові тягачі суттєво більший, ніж рік тому.

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Більшість (50,8%) від усіх тягачів привезли вживаними з-за кордону (1,7 тис. шт.), стверджують Експерти Інституту досліджень авторинку. Кількість імпорту цих транспортних засобів зменшується, разом із цим зменшується його частка на серед загальної кількості продажів.

На внутрішньому ринку придбали 1,5 тис. шт., що складає 44,4% від загальної кількості.

Новими придбали 4,8% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 158 штук.



Динаміка продажів сідлових тягачів в Україні протягом січня 2022 — січня 2023 років

Найпопулярніші тягачі на внутрішньому ринку

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку в січні став DAF XF — з цими моделями уклали 436 угод купівлі-продажів, що удвічі більше за найближчого конкурента — Volvo FH (207).

Третю сходинку рейтингу зайняв Renault Magnum (183 уг.), четверте — MAN TGX (152 шт.). Замикає першу п’ятірку Renault Premium (103 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних сідлових тягачів на внутрішньому ринку, січень 2023

Найпопулярніші вживані тягачі, привезені з-за кордону

У січні найбільш популярним для «пригону» з-за корду виявився DAF XF (1 тис. шт.). На другому місці розмістився MAN TGX (803 шт.), а на третьому — Volvo FH (521 шт.).

Четверту сходинку посів Renault Magnum (259 шт.), а п’яте — Scania R-Series (217 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних сідлових тягачів, привезених з-за кордону, січень 2023

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Найпопулярніші нові тягачі

Кількість продажів нових сідлових тягачів в Україні незначна: в першу чергу, через складну економічну ситуацію та низьку купівельну спроможність. Тому у рейтинг увійшли всі транспортні засоби цієї категорії, продані протягом січня. Виявилося, що українці обирали серед 13 моделей.

Першим за кількістю продажів став сідловий тягач Volvo FH (37 шт.). Другу сходинку посів MAN TGX (19 шт.), а третю — DAF XF (17 шт.).

Четвертим став Mercedes-Benz Actros (16 шт.), а першу п’ятірку замикає Renault T-Truck (14 шт.).



Найпопулярніші моделі нових сідлових тягачів, січень 2023