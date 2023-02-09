Рейтинг моделей среди "фур", которые купили украинцы в январе 2023 года: импорт б/у, внутренние перепродажи и новые.

Динамика рынка седельных тягачей

В январе украинцы приобрели 3,3 тысячи новых и подержанных седельных тягачей. Это на 37,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом 2022 году и на 5,7% меньше, чем в декабре-2022.

После пика продаж, который пришелся на сентябрь в результате смены логистических маршрутов и остановки работы украинских морских портов, показатели этого сегмента рынка падают уже четвертый месяц подряд, хотя в целом спрос на седловые тягачи существенно больше, чем год назад.

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Большинство (50,8%) от всех тягачей привезли подержанными из-за границы (1,7 тыс. шт.), утверждают Эксперты Института исследований авторынка. Количество импорта этих транспортных средств уменьшается, вместе с этим уменьшается его доля среди общего количества продаж.

На внутреннем рынке приобрели 1,5 тыс. шт., что составляет 44,4% от общего количества.

Новыми приобрели 4,8% седельных тягачей, что в количественном измерении равняется 158 штук.



Динамика продаж седельных тягачей в Украине в течение января 2022 - января 2023 года.

Самые популярные тягачи на внутреннем рынке

Самым популярным седельным тягачем на внутреннем рынке в январе стал DAF XF – с этими моделями заключили 436 сделок купли-продаж, что вдвое больше ближайшего конкурента – Volvo FH (207).

Третью строчку рейтинга занял Renault Magnum (183 шт.), четвертое — MAN TGX (152 шт.). Замыкает первую пятерку Renault Premium (103 шт.).



Самые популярные модели седельных тягачей на внутреннем рынке, январь 2023

Самые популярные подержанные тягачи, привезенные из-за границы

В январе наиболее популярным для «крепостницы» из-за корда оказался DAF XF (1 тыс. шт.). На втором месте разместился MAN TGX (803 шт.), а на третьем – Volvo FH (521 шт.).

Четвертую строчку занял Renault Magnum (259 шт.), а пятое – Scania R-Series (217 шт.).



Самые популярные модели седельных тягачей, привезенных из-за рубежа, январь 2023

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Самые новые тягачи

Продажи новых седельных тягачей в Украине незначительны: в первую очередь из-за сложной экономической ситуации и низкой покупательной способности. Поэтому в рейтинг вошли все транспортные средства этой категории, проданные в январе. Оказалось, что украинцы выбирали среди 13 моделей.

Первым по количеству продаж стал седельный тягач Volvo FH (37 шт.). Вторую строчку занял MAN TGX (19 шт.), а третью – DAF XF (17 шт.).

Четвертым стал Mercedes-Benz Actros (16 шт.), а первую пятерку замыкает Renault T-Truck (14 шт.).



Самые популярные модели новых седельных тягачей, январь 2023