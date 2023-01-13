Логистические проблемы с морским и авиасообщением заставили отечественных перевозчиков массово использовать седельные тягачи. Поэтому их начали тысячами привозить в страну.

Рынок седельных тягачей в 2022 году установил рекорд: несмотря на войну, продажи выросли на 19% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты Института исследований авторынка определили, в каких областях чаще всего покупают автомобили этой категории и топ-25 моделей на внутреннем рынке, среди свежепригнанных и новых седельных тягачей.

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Динамика рынка седельных тягачей

В декабре украинцы приобрели 3,5 тысячи новых и подержанных грузовых седельных тягачей. Это на 12,2% больше, чем в декабре 2021 года, и на 7% меньше, чем в ноябре-2022.

Всего в течение 2022 года украинцы купили 33,6 тысяч седельных тягачей. Это на 19,3% больше, чем в 2021 году. Таким образом, продажи седельных тягачей – один из двух сегментов автомобильного рынка (вместе с электромобилями), который по итогам года продемонстрировал рост.

Большинство грузовиков (52,7%, 17,7 тыс.) в 2022 году привезли подержанными из-за границы. На внутреннем рынке приобрели 42,6% (14,3 тыс.) тягачей и только 4,7% (1,6 тыс.) купили новыми.



Динамика продаж седельных тягачей в Украине, декабрь 2021 — декабрь 2022

Пик продаж седельных тягачей зафиксирован в сентябре: тогда продали 4,4 тысяч машин. Рост этого сегмента начался в июне из-за нехватки подвижного состава в парках из-за изменения логистических маршрутов. Временная остановка портов привела к тому, что почти все импортные товары стали доставлять по суше, с помощью автомобильного транспорта, которого оказалось недостаточно. Поэтому украинские перевозчики активно пополняли свой автопарк.

В октябре началось снижение продаж в этом сегменте, продолжающееся третий месяц подряд.

Кстати , продажи малой коммерческой техники упали на треть

В каких областях больше всего покупают седельные тягачи

В 2022 году больше всего новых и подержанных седловых тягачей зарегистрировали во Львовской области (3,2 тыс.), что составило 9,6% от общего количества. В Одесской области регистрационные действия прошли еще 3 тыс. автомобилей этой категории (9,1%).

Третье место в рейтинге заняла Киевская область (2,5 тыс., 7,4%). На четвертой строчке расположился город Киев (2,4 тыс., 7,2%), а замыкает первую пятерку Закарпатская область (2,3 тыс., 6,9%).

Меньше всего седловые тягачи регистрировали в Луганской (77 шт.), Херсонской (84 шт.) и Донецкой (92 шт.) областях.



Количество продаж седельных тягачей в регионах Украины, 2022 год

ТОП самых популярных седельных тягачей на внутреннем рынке

Самым популярным седельным тягачом на внутреннем рынке в 2022 году оказался DAF XF. Количество продаж авто этой модели (4,1 тыс.) почти в 2,5 раза превышает показатели модели, разместившейся на втором месте – Volvo FH (1,7 тыс.).

На третьем месте находится Renault Magnum (1,7 тыс.), на четвертом – MAN TGX (1,6 тыс.), а замыкает первую пятерку Renault Premium (1,1 тыс.).



Самые популярные модели седельных тягачей на внутреннем рынке в 2022 году



Средний возраст седельных тягачей на внутреннем рынке составил 13,5 лет. Большинство этих автомобилей приобрели физические лица (81,6%).

ТОП импортируемых подержанных седельных тягачей

Лидером «свежепригнанных» седельных тягачей по итогам 2022 года стал DAF XF (8,8 тыс.). На втором месте разместился MAN TGX (6,6 тыс.), а на третьем – Volvo FH (3,9 тыс.).

Четвертое место занял Renault Magnum (2,2 тыс.), а пятое – Scania R-Series (1,8 тыс.).



Самые популярные модели подержанных импортных седельных тягачей в 2022 году



Интересно, что абсолютное большинство седельных тягачей (96,7%) импортировали юридические лица. Средний возраст подержанных тягачей из-за границы в 2022 году составил 9,8 года.

ТОП новых седельных тягачей

Первое место среди новых седельных тягачей по итогам 2022 года занял MAN TGX (354 шт.). На втором месте разместилось Volvo FH (328 шт.), а на третьем – Mercedes-Benz Actros (261 шт.).

В первую пятерку также попали DAF XF (224 шт.) и Scania R-Series (103 шт.).



Новые седельные тягачи в 2022 году