Логістичні проблеми з морським та авіасполученням змусили вітчизняних перевізників масово використовувати сідлові тягачі. Для чого їх почали тисячами привозити в країну.

Ринок сідлових тягачів у 2022 році встановив рекорд: попри війну, продажі зросли на 19% у порівнянні з минулим роком. Експерти Інститут досліджень авторинку визначили, у яких областях найчастіше купують авто цієї категорії та топ-25 моделей на внутрішньому ринку, серед «свіжопригнаних» та нових сідлових тягачів.

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Динаміка ринку сідлових тягачів

У грудні українці придбали 3,5 тисячі нових і вживаних вантажних сідлових тягачів. Це на 12,2% більше, ніж у грудні 2021 року та на 7% менше, ніж у листопаді-2022.

Загалом протягом 2022 року українці придбали 33,6 тисячі сідлових тягачів. Це на 19,3% більше, ніж у 2021 році. Таким чином, продажі сідлових тягачів — один із двох сегментів автомобільного ринку (разом з електромобілями), який за підсумками року продемонстрував ріст.

Більшість вантажівок (52,7%, 17,7 тис.) у 2022 році привезли вживаними з-за кордону. На внутрішньому ринку придбали 42,6% (14,3 тис.) тягачів, і лише 4,7% (1,6 тис.) купили новими.



Динаміка продажів сідлових тягачів в Україні, грудень 2021 — грудень 2022

Пік продажів сідлових тягачів зафіксований у вересні: тоді продали 4,4 тисячі авто. Ріст цього сегмента почався у червні внаслідок нестачі рухомого складу у парках через зміну логістичних маршрутів. Тимчасова зупинка портів призвела до того, що майже усі імпортні товари почали доставляти суходолом, з допомогою автомобільного транспорту, якого виявилося недостатньо. Саме тому українські перевізники активно поповнювали свій автопарк.

У жовтні почалося зниження продажів у цьому сегменті, яке триває третій місяць поспіль.

До речі продажі малої комерційної техніки впали на третину

У яких областях найбільше купують сідлові тягачі

У 2022 році найбільше нових і вживаних сідлових тягачів зареєстрували у Львівській області (3,2 тис.), що склало 9,6% від загальної кількості. У Одеській області реєстраційні дії пройшли ще 3 тис. авто цієї категорії (9,1%).

Третє місце в рейтингу зайняла Київська область (2,5 тис., 7,4%). На четвертій сходинці розташувалося місто Київ (2,4 тис., 7,2%), а замикає першу п'ятірку Закарпатська область (2,3 тис., 6,9%).

Найменше сідлові тягачі реєстрували у Луганській (77 шт.), Херсонській (84 шт.) та Донецькій (92 шт.) областях.



Кількість продажів сідлових тягачів регіонах України, 2022 рік

ТОП найпопулярніших сідлових тягачів на внутрішньому ринку

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку у 2022 році виявився DAF XF. Кількість продажів авто цієї моделі (4,1 тис.) майже у 2,5 раза перевищує показники моделі, що розмістилася на другому місці – Volvo FH (1,7 тис.).

На третьому місці знаходиться Renault Magnum (1,7 тис.), на четвертому – MAN TGX (1,6 тис.), а замикає першу п'ятірку Renault Premium (1,1 тис.).



Найпопулярніші моделі сідлових тягачів на внутрішньому ринку у 2022 році



Середній вік сідлових тягачів на внутрішньому ринку склав 13,5 року. Більшість цих авто придбали фізичні особи (81,6%).

ТОП імпортованих вживаних сідлових тягачів

Лідером «свіжопригнаних» сідлових тягачів за підсумками 2022 року став DAF XF (8,8 тис.). На другому місці розмістився MAN TGX (6,6 тис.), а на третьому — Volvo FH (3,9 тис.).

Четверте місце зайняв Renault Magnum (2,2 тис.), а п’яте — Scania R-Series (1,8 тис.).



Найпопулярніші моделі вживаних імпортних сідлових тягачів у 2022 році



Цікаво, що абсолютну більшість сідлових тягачів (96,7%) імпортували юридичні особи. Середній вік вживаних тягачів з-за кордону у 2022 році склав 9,8 року.

ТОП нових сідлових тягачів

Перше місце серед нових сідлових тягачів за підсумками 2022 року зайняв MAN TGX (354 шт.). На другому місці розмістилося Volvo FH (328 шт.), а на третьому — Mercedes-Benz Actros (261 шт.).

В першу п’ятірку також потрапили DAF XF (224 шт.) та Scania R-Series (103 шт.).



Найпопулярніші нові сідлові тягачі у 2022 році