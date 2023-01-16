Протягом 2022 року ринок напівпричепів сягнув історичного максимуму у вересні, а у порівнянні з 2021 роком зріс на 29,7%.

Продажі напівпричепів нерозривно пов'язані з ринком сідлових тягачів: в обох сегментах знаною мірою співпадає як динаміка, так і кількісні показники.

Експерти Інституту досліджень авторинку визначили найактивніші області та найпопулярніші бренди на внутрішньому ринку, серед «свіжопригнаних» та нових напівпричепів.

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Динаміка ринку напівпричепів

У грудні українці придбали 3,5 тисячі нових і вживаних напівпричепів. Це на 20,5% більше, ніж у грудні 2021 року та на 11% менше, ніж у листопаді-2022.

Загалом протягом 2022 року українці придбали 35,7 тисячі сідлових тягачів. Це на 29,7% більше, ніж у 2021 році.

Більшість напівпричепів (46,6%, 16,6 тис.) у 2022 році привезли вживаними з-за кордону. На внутрішньому ринку придбали 45% (16,1 тис.) напівпричепів, і лише 8,4% (3 тис.) купили новими. З цієї кількості 502 шт. виготовили українській підприємства.



Динаміка продажів напівпричепів в Україні, грудень 2021 — грудень 2022

Пік продажів напівпричепів, як і сідлових тягачів, припав на вересень: тоді продали 4,5 тисячі авто. Загалом ринок напівпричепів пов'язаний із продажами сідлових причепів та значною мірою повторює його динаміку. З жовтня, після того, як перевізники вдовольнили підвищений попит внаслідок нестачі рухомого складу, почався поступовий спад продажів, що триває третій місяць поспіль.

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У яких областях найбільше купують напівпричепи

У 2022 році найбільше нових і вживаних напівпричепів зареєстрували у Львівській області (3,4 тис.), що склало 9,7% від загальної кількості. У Одеській області реєстраційні дії пройшли ще 3,3 тис. авто цієї категорії (9,2%).

Третє місце в рейтингу зайняла Київська область (2,8 тис., 7,8%). На четвертій сходинці розташувалася Вінницька область (2,4 тис., 6,8%), а замикає першу п'ятірку Закарпатська область (2,3 тис., 6,4%).

Найменше напівпричепи реєстрували у Луганській (70 шт.), Херсонській (80 шт.) та Донецькій (93 шт.) областях.



Кількість продажів напівпричепів України, 2022 рік

ТОП найпопулярніших напівпричепів на внутрішньому ринку

Найпопулярнішим типом напівпричепа на внутрішньому ринку у 2022 році стали самоскиди. Таких придбали майже 4 тисячі. Популярними були також платформи (2,8 тис.) та тентовані платформи (2,4 тис.).

Топ-5 найпопулярніших типів напівпричепів на внутрішньому ринку у 2022 році:

Самоскид - 3 989 шт.

Платформа - 2 755 шт.

Тентована платформа - 2 442 шт.

Транспортування контейнерів - 1 949 шт.

Цистерна - 1 680 шт.

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку у 2022 році виявився німецький Schmitz. На другому і третьому місці — також німецькі бренди, Koegel (1,8 тис.) і Krone (1,7 тис.).

Четверту сходинку посів австрійський Schwarzmuller (858 шт.), а замикає першу п'ятірку польський Bodex (647 шт.).

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ТОП імпортованих вживаних напівпричепів

У 2022 році з-за кордону найчастіше привозили вживані напівпричепи-самоскиди (4,7 тис.). Також активно імпортували тентовані напівпричепи (4,4 тис.) та цистерни (2,6 тис.).

Топ-5 найпопулярніших типів імпортних вживаних напівпричепів у 2022 році:

Самоскид - 4 707 шт.

Тентований - 4 392 шт.

Цистерна - 2 643 шт.

Тентована платформа - 1 944 шт.

Фургон - 1 225 шт.

Перших три позиції найпопулярніших брендів напівпричепів, "свіжопригнаних" з-за кордону у 2022 році, зайняли німецькі бренди: Schmitz (3,9 тис.), Krone (1,8 тис.) і Koegel (1,4 тис.).

Четверту сходинку посів австрійський Schwarzmuller (747 шт.), а першу п'ятірку замикає польський бренд Wielton (582 шт.).



Найпопулярніші бренди вживаних імпортних напівпричепів у 2022 році



Абсолютну більшість напівпричепів (91%), як і сідлових тягачів, імпортували юридичні особи.

ТОП нових напівпричепів

Під час купівлі нових напівпричепів українці також найчастіше обирали самоскиди (1,3 тис.). Також популярними були цистерни (623 шт.) та тентовані напівпричепи (296 шт.).

Топ-5 найпопулярніших типів нових напівпричепів у 2022 році:

Самоскид - 1 322 шт.

Цистерна - 623 шт.

Тентований - 296 шт.

Тентована платформа - 222 шт.

Фургон - 161 шт.

Перше місце серед нових напівпричепів за підсумками 2022 року зайняв німецький Schmitz (551 шт.). На другому та третьому місці розмістилися польські Wielton (417 шт.) та Bodex (404 шт.) відповідно.

Четверту сходинку зайняла продукція українського виробника — бренд TAD (191 шт.). Замикає першу п'ятірку турецький виробник цистерн Ali Riza Usta (169 шт.).

Найпопулярніші бренди нових напівпричепів у 2022 році