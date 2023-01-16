В 2022 году рынок полуприцепов достиг исторического максимума в сентябре, а по сравнению с 2021 годом вырос на 29,7%.

Продажи полуприцепов неразрывно связаны с рынком седельных тягачей: в обеих сегментах совпадает как динамика, так и количественные показатели.

Эксперты Института исследований авторынка определили самые активные области и популярные бренды на внутреннем рынке, среди «свежепригнанных» и новых полуприцепов.

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Динамика рынка полуприцепов

В декабре украинцы приобрели 3,5 тысячи новых и подержанных полуприцепов. Это на 20,5% больше, чем в декабре 2021 года, и на 11% меньше, чем в ноябре-2022.

Всего в течение 2022 года украинцы приобрели 35,7 тысяч седельных тягачей. Это на 29,7% больше, чем в 2021 году.

Большинство полуприцепов (46,6%, 16,6 тыс.) в 2022 году привезли подержанными из-за границы. На внутреннем рынке приобрели 45% (16,1 тыс.) полуприцепов и только 8,4% (3 тыс.) купили новыми. Из этого количества 502 шт. изготовили украинские предприятия.



Динамика продаж полуприцепов в Украине, декабрь 2021 — декабрь 2022

Пик продаж полуприцепов, как и седельных тягачей, пришелся на сентябрь: тогда продали 4,5 тысячи авто. В целом рынок полуприцепов связан с продажами фур и в значительной степени повторяет его динамику. С октября, после того, как перевозчики удовлетворили повышенный спрос из-за недостатка подвижного состава, начался постепенный спад продаж, продолжающийся третий месяц подряд.

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В каких областях больше всего покупают полуприцепы

В 2022 году больше новых и подержанных полуприцепов зарегистрировали во Львовской области (3,4 тыс.), что составило 9,7% от общего количества. В Одесской области регистрационные действия прошли еще 3,3 тыс. автомобилей этой категории (9,2%).

Третье место в рейтинге заняла Киевская область (2,8 тыс., 7,8%). На четвертой строчке расположилась Винницкая область (2,4 тыс., 6,8%), а замыкает первую пятерку Закарпатская область (2,3 тыс., 6,4%).

Меньше полуприцепы регистрировали в Луганской (70 шт.), Херсонской (80 шт.) и Донецкой (93 шт.) областях.



Количество продаж полуприцепов Украины, 2022 год

ТОП самых популярных полуприцепов на внутреннем рынке

Самым популярным типом полуприцепа на внутреннем рынке в 2022 году стали самосвалы. Таких приобрели около 4 тысяч. Популярны были также платформы (2,8 тыс.) и тентованные платформы (2,4 тыс.).

Топ-5 самых популярных типов полуприцепов на внутреннем рынке в 2022 году:

Самосвал – 3 989 шт.

Платформа – 2 755 шт.

Тентованная платформа – 2 442 шт.

Транспортировка контейнеров – 1 949 шт.

Цистерна – 1 680 шт.

Самым популярным седельным тягачом на внутреннем рынке в 2022 году оказался немецкий Schmitz. На втором и третьем месте – также немецкие бренды, Koegel (1,8 тыс.) и Krone (1,7 тыс.).

Четвертую ступеньку занял австрийский Schwarzmuller (858 шт.), а замыкает первую пятерку польский Bodex (647 шт.).

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ТОП импортируемых подержанных полуприцепов

В 2022 году из-за границы чаще всего привозили подержанные полуприцепы-самосвалы (4,7 тыс.). Также активно импортировали тентованные полуприцепы (4,4 тыс.) и цистерны (2,6 тыс.).

Топ-5 самых популярных типов импортных подержанных полуприцепов в 2022 году:

Самосвал – 4 707 шт.

Тентованный – 4 392 шт.

Цистерна – 2 643 шт.

Тентованная платформа – 1 944 шт.

Фургон – 1 225 шт.

Первые три позиции самых популярных брендов полуприцепов, "свежепригнанных" из-за рубежа в 2022 году, заняли немецкие бренды: Schmitz (3,9 тыс.), Krone (1,8 тыс.) и Koegel (1,4 тыс.).

Четвертую строчку занял австрийский Schwarzmuller (747 шт.), а первую пятерку замыкает польский бренд Wielton (582 шт.).



Самые популярные бренды подержанных импортных полуприцепов в 2022 году



Абсолютное большинство полуприцепов (91%), как и седельные тягачи, импортировали юридические лица.

ТОП новых полуприцепов

При покупке новых полуприцепов украинцы также чаще всего выбирали самосвалы (1,3 тыс.). Также популярны цистерны (623 шт.) и тентованные полуприцепы (296 шт.).

Топ-5 самых популярных типов новых полуприцепов в 2022 году:

Самосвал – 1 322 шт.

Цистерна – 623 шт.

Тентованный – 296 шт.

Тентованная платформа – 222 шт.

Фургон – 161 шт.

Первое место среди новых полуприцепов по итогам 2022 занял немецкий Schmitz (551 шт.). На втором и третьем месте разместились польские Wielton (417 шт.) и Bodex (404 шт.) соответственно.

Четвертую строчку заняла продукция украинского производителя – бренд TAD (191 шт.). Замыкает первую пятерку турецкий производитель цистерн Ali Riza Usta (169 шт.).

Самые популярные бренды новых полуприцепов в 2022 году