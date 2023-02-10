У січні українці придбали 3,5 тис. нових та вживаних напівпричепів. Це на 59,1% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, та майже так само, ніж у грудні-2022.

Ринок напівпричепів пов’язаний із продажами сідлових тягачів, тому спад продажів після вересневого піка помітний у обох сегментах.

49,9% від усіх напівпричепів купили на внутрішньому ринку (1,8 тис. угод).

З-за кордону привезли 1,4 тис. вживаних напівпричепів (40,4% від загальної кількості угод). При цьому частка імпорту скорочується уже третій місяць поспіль.

9,7% напівпричепів придбали новими (343 шт.). З них 37 виготовили в Україні, 306 шт. імпортували новими з-за кордону.

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Внутрішній ринок

Найзатребуванішими на внутрішньому ринку виявилися напівпричепи-самоскиди (22,3%, 389 шт.), кажуть в Інституті досліджень авторинку.

Також популярністю користувалися тентовані платформи (318 шт., 18,3%), цистерни (270 шт.), напівпричепи-платформи (228 шт.) та напівпричепи для транспортування контейнерів (217 шт.).

Лідером внутрішнього ринку напівпричепів залишається німецький Shmitz (15,9%, 279 шт.). Друге і третє місця зайняли також німецькі бренди — Koegel (233 шт., 13,2%) та Krone (190 шт., 10,8%) відповідно.

Вживані з-за кордону

З-за кордону найбільше привозили напівпричепи-самоскиди (33,5%, 477 шт.) і тентовані напівпричепи (27,3%, 390 шт.). В перелік потрапили також тентовані платформи (13%, 186 шт.), цистерни (10,7%, 153 шт.) і напівпричепи-фургони (99 шт.).

Першим в переліку найпопулярніших вживаних напівпричепів, привезених з-за кордону, виявився Shmitz (25%, 356 шт.). Друге місце посів Krone (144 шт., 10,1%), а третє – Koegel (138 шт., 9,7%).

Нові напівпричепи

Майже половина від усіх нових напівпричепів – це напівпричепи-самоскиди (125 шт., 40,2%). Ще 35,4% зайняли напівпричепи-цистерни (110 шт.). Третє місце з часткою 12,9% (40 шт.) зайняли напівпричепи-фургони. Рейтинг брендів нових напівпричепів очолив німецький Shmitz (20,4%, 70 шт.), друге та третє місце зайняли польські Bodex (13,4%, 46 шт.) та Wielton (9,9%, 34 шт.).