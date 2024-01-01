Какие предложения автомобилей чаще всего появляются в объявлениях на сайтах

Лидером по наибольшему количеству предложений на сайтах объявлений стал Volkswagen Passat - 6 024 объявления (12,2% от всех предложений), утверждают специалисты Института исследований авторынка.

Volkswagen Golf - вторая по популярности модель, которую предлагают в 5,5 тысяч вариантов, что дает долю 11,4%. Третье место у модели, которую часто считают "компромиссом" между сравнительно дорогим "Пассатом" и несколько скромнее в габаритах "Гольфом" - Skoda Octavia. Чешская модель вошла в тройку, доля каждой из которых превышает 10%, с количеством 5,2 тыс. вариантов к выбору.

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Средний пробег

Вопрос о пробеге у подержанных легковушек до сих пор остается предметом дискуссий. Также известно, что большая часть автомобилей, что есть в объявлениях, независимо от возраста имеет заявленный пробег около 200 тыс. км. Хотя на этот раз числа заметно больше, чем обычно. Например, лидером по этому показателю оказался Mercedes-Benz E-Class - 301 тыс. км. Не намного отстает от этого авто еще один представитель этой же группы - Audi A6 с результатом 267 тыс. км. Лидер рейтинга по количеству объявлений, Volkswagen Passat, предлагают со средним пробегом 260 тыс. км.

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Даже если предположить (для чего есть все основания) что средние пробеги для этих авто на самом деле еще выше, это не изменит популярности среди украинских покупателей моделей среднего и бизнес классов, даже если их возраст перевалит за отметку в 20 лет. Эти авто еще долго будут оставаться актуальным товаром на украинском 2вторынке”.

Интересно, что в этом списке наименьший средний пробег у ВАЗ 2107, всего 139 тыс. км. И это при том, что модель снята с производства более 10 лет назад, а самым старым экземплярам давно за 40 лет. Ближе всего к “правильной психологической отметке” в этот раз оказался Daewoo Lanos - 196 тыс. км. Подобный показатель также у Ford Focus - 209 тысяч.

Средний возраст

Фактический средний возраст автомобилей, которые чаще всего проходят процесс переоформления на нового владельца составляет около 16 лет. Поэтому выглядит так, что несмотря на наличие предложений с более старыми (=дешевыми) вариантами, покупатели все же в основном ориентируются на авто меньшего возраста, чем те, что присутствуют в массиве объявлений.

Самым молодым из приведенного здесь списка из 15 моделей оказался Ford Focus - его средний возраст 14,6 лет. Чем эта модель обязана значительному количеству автомобилей из США, которые и помогли ей настолько “омолодиться”. Самый старший в списке ВАЗ 2106, 37,3 года, но это и не удивляет: машина появилась в продаже в далеком 1976 году.

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Средние цены

Самые высокие средние цены среди указанных моделей имеют BMW 5 Series - $7 350, Audi A4 - $7 100 и Skoda Octavia - $6 850. В то же время самыми дешевыми являются ВАЗ 2106 со средней ценой $691, ВАЗ 2107 - $940 и ВАЗ 2109 - $1 000.

Напомним, что общая средняя цена в предложениях сейчас имеет тенденцию к уменьшению, и по итогам января составляет $6000. Подробнее о ценовой картине украинского вторичного авторынка можно узнать из отдельного исследования, доступного по этой ссылке.