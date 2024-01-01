В каких регионах продают дешевые подержанные автомобили: январское исследование

Институт исследований авторынка проанализировал средние цены на подержанные легковые автомобили в разных регионах Украины. На основе данных агрегатора Automoto.ua, который собирает данные с большинства сайтов объявлений о продаже автомобилей в Украине, эксперты определили регионы с самыми высокими и самыми низкими средними ценами.

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Средняя цена в объявлениях

По итогам января 2025 года средняя цена всех предложений о продаже подержанных легковушек в объявлениях составила $6000 - сравнительно высокое значение (длительное время этот показатель был на уровне $5500). Увеличение средней цены в первую очередь вызвано тенденцией перетекания бюджетных предложений с крупных сайтов в соцсети.

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В разрезе отдельных регионов ближайшими к среднему значению в декабре были Ровенская ($6300) и Одесская ($6200) области, а также Тернопольская ($5800), и Винницкая ($5700) области.

Средние цены легковушек в объявлениях в отдельных областях, январь 2025 г. График ИДА

Регионы с самыми высокими средними ценами

Киевская область и Киев - средняя цена автомобиля здесь составляет $8600 (+$200 по сравнению с предыдущим месяцем), что является самым высоким показателем по Украине. Это объясняется высоким спросом в столице и прилегающих районах, большими доходами населения и общей сравнительно высокой активностью автосалонов и дилеров.

Львовская область - средняя цена составляет $8000. Львов является экономически активным регионом с большим спросом на автомобили, включая импортируемые из Европы.

Закарпатская область - здесь средняя цена достигает $6800. Близость к границе способствует большому объему импортируемых автомобилей, что влияет на ценовой уровень.

Регионы с самыми низкими средними ценами

Херсонская область - средняя цена автомобиля составляет всего $2650 (-$250), что является самым низким показателем. Это можно объяснить экономическими трудностями региона, вызванными частичной оккупацией и близостью к линии активных боевых действий.

Донецкая область - средняя цена автомобилей здесь составляет $2900 (-$100), что также связано с экономической нестабильностью и уменьшенным спросом из-за военных действий.

Луганская область - средняя цена здесь составила $3450. Хотя показатель немного выше, чем в двух предыдущих регионах, он все равно остается одним из самых низких по стране, и почти вдвое ниже среднего значения.

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Регионы с самыми высокими ценами на автомобили имеют общие черты: экономическая активность, высокий уровень доходов населения и близость к границам, что способствует развитию бизнеса по импорту авто.

В то же время регионы с низкими ценами тоже имеют общие черты: частичная оккупация территорий и близость к зоне военных действий; меньшая распространенность бизнеса по импорту авто из-за рубежа, меньшее количество населения.