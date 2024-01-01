В яких регіонах продають дешеві вживані автомобілі: січневе дослідження

Інститут досліджень авторинку проаналізував середні ціни на вживані легкові автомобілі в різних регіонах України. На основі даних агрегатора Automoto.ua, який збирає дані з більшості сайтів оголошень про продаж автомобілів в Україні, експерти визначили регіони з найвищими та найнижчими середніми цінами.

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Середня ціна в оголошеннях

За підсумками січня 2025 року середня ціна усіх пропозицій про продаж вживаних легковиків в оголошеннях склала $6000 - порівняно високе значення (тривалий час цей показник був на рівні $5500). Збільшення середньої ціни насамперед спричинене тенденцією перетікання бюджетних пропозицій з крупних сайтів у соцмережі.

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У розрізі окремих регіонів найближчими до середнього значення у грудні були Рівненська ($6300) та Одеська ($6200) області, а також Тернопільська ($5800), та Вінницька ($5700) області.

Середні ціни легковиків в оголошеннях в окремих областях, січень 2025 р. Графік ІДА

Регіони з найвищими середніми цінами

Київська область та Київ — середня ціна автомобіля тут становить $8600 (+$200 у порівнянні з попереднім місяцем), що є найвищим показником по Україні. Це пояснюється високим попитом у столиці та прилеглих районах, більшими доходами населення та загальною порівняно вищою активністю автосалонів і дилерів.

Львівська область — середня ціна становить $8000. Львів є економічно активним регіоном із великим попитом на автомобілі, включаючи імпортовані з Європи.

Закарпатська область — тут середня ціна сягає $6800. Близькість до кордону сприяє великому обсягу імпортованих автомобілів, що впливає на ціновий рівень.

Регіони з найнижчими середніми цінами

Херсонська область — середня ціна автомобіля складає лише $2650 (-$250), що є найнижчим показником. Це можна пояснити економічними труднощами регіону, викликаними частковою окупацією та близькістю до лінії активних бойових дій.

Донецька область — середня ціна автомобілів тут становить $2900 (-$100), що також пов'язано з економічною нестабільністю та зменшеним попитом через воєнні дії.

Луганська область — середня ціна тут склала $3450. Хоча показник трохи вищий, ніж у двох попередніх регіонах, він все одно залишається одним із найнижчих по країні, та майже удвічі нижчим за середнє значення.

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Регіони з найвищими цінами на автомобілі мають спільні риси: економічна активність, вищий рівень доходів населення та близькість до кордонів, що сприяє розвитку бізнесу з імпорту авто. В той самий час регіони з найнижчими цінами теж мають спільні риси: часткова окупація територій та близькість до зони воєнних дій; менша поширеність бізнесу з імпорту авто із-за кордону, менша кількість населення.