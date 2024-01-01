Які пропозиції автомобілів найчастіше з'являються в об'явах на сайтах

Лідером за найбільшою кількістю пропозицій на сайтах оголошень став Volkswagen Passat — 6 024 оголошення (12,2% від усіх пропозицій), стверджують фахівці Інституту досліджень авторинку.

Volkswagen Golf — друга за популярністю модель, яку пропонують у 5,5 тисяч варіантів, що дає частку 11,4%. Третє місце у моделі, яку часто вважають «компромісом» між порівняно дорожчим «Пасатом» та дещо скромнішим у габаритах «Гольфом» — Skoda Octavia. Чеська модель увійшла до трійки, частка кожної з яких перевищує 10%, з кількістю 5,2 тис. варіантів до вибору.

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Середній пробіг

Питання щодо пробігу у вживаних легковиків досі залишається предметом дискусій. Також відомо, що переважна частина автівок, що є в оголошеннях, незалежно від віку має заявлений пробіг близько 200 тис. км. Хоча цього разу числа помітно більші, ніж зазвичай. Наприклад, лідером за цим показником виявився Mercedes-Benz E-Class — 301 тис. км. Не набагато відстає від цього авто ще один представник цієї ж групи — Audi A6 з результатом 267 тис. км. Лідер рейтингу за кількістю оголошень, Volkswagen Passat, пропонують з середнім пробігом 260 тис. км.

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Навіть якщо припустити (для чого є всі підстави) що середні пробіги для цих авто насправді ще вищі, це не змінить популярності серед українських покупців моделей середнього та бізнес класів, навіть якщо їхній вік перевалить за позначку у 20 років. Ці авто ще довго залишатимуться актуальним товаром на українській 2вторинці”.

Цікаво, що у цьому списку найменший середній пробіг у ВАЗ 2107, всього 139 тис. км. І це при тому, що модель знята з виробництва понад 10 років тому, а найстаршим екземплярам давно за 40 років. Найближчим до “правильної психологічної відмітки” цього разу опинився Daewoo Lanos — 196 тис. км. Подібний показник також у Ford Focus — 209 тисяч.

Середній вік

Фактичний середній вік автомобілів, які найчастіше проходять процес переоформлення на нового власника складає близько 16 років. Тому виглядає так, що попри наявність пропозицій зі старішими (=дешевшими) варіантами, покупці все ж здебільшого орієнтуються на авто меншого віку, ніж ті, що присутні в масиві оголошень.

Наймолодшим із наведеного тут списку з 15 моделей виявився Ford Focus — його середній вік 14,6 року. Чим ця модель завдячує значній кількості автівок зі США, які й допомогли їй настільки “омолодитися”. Найстарший у списку ВАЗ 2106, 37,3 року, але це й не дивує: машина з’явилася у продажу у далекому 1976 році.

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Середні ціни

Найвищі середні ціни серед зазначених моделей мають BMW 5 Series — $7 350, Audi A4 — $7 100 та Skoda Octavia — $6 850. Водночас найдешевшими є ВАЗ 2106 із середньою ціною $691, ВАЗ 2107 — $940 та ВАЗ 2109 — $1 000.

Нагадаємо, що загальна середня ціна у пропозиціях зараз має тенденцію до зменшення, й за підсумками січня становить $6000. Детальніше про цінову картину українського вторинного авторинку можна дізнатися з окремого дослідження, доступного за цим посиланням.