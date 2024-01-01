Митники не повірили цінам на старі "Ніссани": що буде з цими авто

На думку митників, 40-річний житель Вінницької області подав документи з неправдивими даними. Про це на своїй ФБ-сторінці повідомляє Львівська митниця.

Водій вказав вартість 16-річного авто за курсом Нацбанку 90,5 тис. гривень, а 14-річного "японця" записав, що купив за 142 тис. гривень.

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Під час митного контролю у кабіні водія було виявлено митні декларації Республіки Польща і рахунки, де значилось, що вартість транспортних засобів, за курсом НБУ, становить понад 142 тис. грн та 238 тис. грн відповідно.

Слідству належить з’ясувати достовірність тих документів та чи вони належать саме цим транспортним засобам. Різниця реальної вартості у 150 тис. гривень, тобто десь 3,5 тис. доларів, між вказаним водієм та у знайдених митниками документах є спірною і це потрібно буде довести. Працівники митного контролю в своєму дописі також заявили, що у декларації зазначено інші відправники та отримувачі машин.

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Допоки митниця наполягає на тому, що громадянин України, який перевозив іномарки, вчинив дії спрямовані на переміщення товарів з поданням до митного органу документів, які містять неправдиві відомості про відправника, одержувача та їх вартості.

Такі діяння мають ознаки порушення митних правил, що передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Однак подальшу долю автомобілів буде вирішено у судовому порядку.

Фото: Львівська митниця